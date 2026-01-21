我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林琇濱希望遇到的女生能有李多熙（右）的氣質。（圖／翻攝自Netflix）

韓國實境節目《單身即地獄5》在Netflix熱播中，第一集就有2對情侶到天堂島約會，而新出現的男嘉賓林琇濱撞臉宋仲基，在訪問時直接對主持人李多熙告白，希望在這節目遇到的人能有像李多熙一樣的氣質，讓李多熙超震驚立刻臉紅。《單身即地獄5》第一集就有2對到天堂島約會，而被留下的嘉賓也有額外福利，馬上迎來新加入的男嘉賓林琇濱，林琇濱坦言自己在運動時格外有魅力，節目也曝光他運動時的畫面，炸裂的腹肌讓主持人看了都驚呆，而林琇濱也喊話，自己的理想型是像李多熙那樣，希望能遇到有李多熙氣質的人，讓李多熙聽了瞬間臉紅，還說聚餐時要見一面。主持人之一的金珍映也說，林琇濱長得非常像宋仲基，果然女嘉賓立刻為他為之瘋狂。除了林琇濱之外，還有另一名男嘉賓李省勳也是新加入，只是扣除掉去天堂島的2位女生，在場只剩下2位女生，他一看就說，「所以只有2個女生啊。」語氣流露出失望，把主持人都笑翻。《單身即地獄5》每週二在Netflix上線新集數。