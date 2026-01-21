我是廣告 請繼續往下閱讀

日本熊本縣阿蘇市20日發生一架觀光直升機墜機事故，機上64歲機師及41歲男性、36歲女性兩名台籍遊客生死不明，目前僅在中岳第一火山口周邊發現機體殘骸，但由於墜落位置地勢陡峭，搜救人員難以靠近，無法進行夜間搜索，今（21）日早上再派出了先遣部隊上山勘查實地情況，判斷是否能重新展開搜索。綜合共同社、熊本縣民電視台等日媒報導，20日上午10點52分，一架從熊本縣阿蘇市「阿蘇卡德利動物樂園（Cuddly Dominion）」出發的觀光直升機，原先預計進行10分鐘左右的觀光飛行，但隨後發出了救難訊號，且未在預定時間返回。上午11點左右，消防局接獲了來自乘客智慧型手機發出的強烈撞擊通報，顯示在在阿蘇中岳第一火口附近發生了強烈撞擊。ㄅ據了解，直升機上載有來自台灣觀光的41歲男性與36歲女性遊客，並由一名64歲的男性機師駕駛，目前均無法取得聯繫。營運公司表示，該機師是擁有40年以上飛行經驗的資深人員。警方、消防及自衛隊20日從地面與空中對火口周邊展開搜索，並於下午4點過後在中岳東北側山坡發現了機體。雖然已發現機體，但3人的生死狀況仍不明。當地警方在20日傍晚宣布，確定是在阿蘇火山中岳的火山口內發現機體殘骸。熊本縣警與阿蘇廣域消防本部21日上午7點30分左右，在事故現場附近設置指揮本部，並且派遣一支先遣隊前往山上評估環境狀況，以確定是否恢復對3名失蹤者的搜索。不過當地天候狀況不佳，從阿蘇火山博物館的火山口即時影像可以看到當地濃霧瀰漫，再加上事發地點位於活火山口內部，地形險峻加上火山氣體等環境因素，大幅增加搜救難度。