企業最艱難的時刻，誰願意留下來？而留下來後能獲得什麼好處嗎？越南農業巨頭黃英嘉萊集團（Hoang Anh Gia Lai，HAGL）近日給出震撼答案。越媒披露，集團董事長段元德宣布，將送給160名資深員工「每人一間公寓」，感謝他們在公司瀕臨崩潰時不離不棄，消息曝光後迅速在越南掀起熱議。根據《越南快訊》媒體報導，黃英嘉萊集團18日在嘉萊省波來古市黃金地段，為一項大型住宅與商業建案舉行奠基儀式。該案佔地近7000平方公尺，規劃一棟22層住宅大樓與一棟商業大樓，共610戶公寓，總投資金額高達6兆越南盾（約新台幣72億元）。該建案完工後，將主打中等收入年輕家庭與公務員族群，房價設定在每平方公尺2000萬至2500萬越南盾（約新台幣2.4萬至3萬元），被視為當地相對親民的住宅方案，也被外界解讀為集團重返正軌的重要象徵。就在奠基儀式結束後，段元德當場拋出「震撼彈」，宣布從建案中撥出160戶公寓，無償贈與在公司最困難時期仍選擇留下、服務超過10年的員工。每戶價值介於20億至90億越南盾（約新台幣240萬至1080萬元），並設下5年不得轉讓的限制，確保這份獎勵真正用於員工安家與長期留任。不只送房，黃英嘉萊集團也同步啟動員工持股計畫（ESOP），將向約240名服務超過10年的員工，發放總值約8000億越南盾（約新台幣9.6億元）的公司股份，讓老員工不只是領薪水，更能成為企業成果的共享者。事實上，黃英嘉萊集團曾是越南房地產霸主，也是寮國、柬埔寨、泰國、緬甸的重要投資者，但在多年虧損後，2016年底爆發流動性危機，負債一度高達38兆越南盾（約新台幣456億元），幾近破產。如今靠著全面轉向農業、成功還債並重返獲利，段元德選擇用「房子與股份」回報忠誠，也讓外界看到，一家企業走出谷底後，最想守住的不是數字，而是人。