我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄今天清晨發生酒駕肇逃事件，導致一名單車騎士受傷送醫，肇事駕駛到案後遭警方依公共危險及肇事逃逸罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。（圖／民眾提供）

高雄市鳳山區今日清晨驚傳酒駕肇逃案件！一名36歲黃姓男子騎乘單車行經海洋一路，卻不幸遭到後方休旅車猛烈追撞；強大的衝擊力不僅讓單車後輪瞬間扭曲成廢鐵，更導致騎士重摔倒地、滿身鮮血，而37歲的朱姓駕駛在肇事後非但沒有停車救援，反而加速補油門逃離現場，警方獲報後成立專案小組，過監視器鎖定車牌並通知朱男到案。經檢測，朱男酒測值高達0.44毫克，他雖供稱是前晚飲酒、以為酒退才開車上班，更辯稱當下「以為壓到路面坑洞」才沒停車，但仍遭警方依違反公共危險罪及肇事逃逸罪嫌移送高雄地檢署偵辦。這起意外發生在今天清晨5點多，當時36歲的黃姓男子正騎乘單車行經鳳山區海洋一路，不料後方一輛由37歲朱姓男子駕駛的休旅車突然從後方追撞。強大的撞擊力道導致休旅車車身劇烈搖晃，然而朱姓駕駛在肇事後不僅沒有停車下車查看騎士傷勢，反而補足油門加速離開現場。警消獲報趕抵現場時，發現受傷的黃姓男子正痛苦地倒臥路邊哀號，其身體多處布滿傷痕血流不止，身旁的腳踏車後輪也因強大撞擊力道而嚴重扭曲變形，救護人員緊急將他送往國軍高雄總醫院救治，所幸並無生命危險。案發後警方隨即成立專案小組，調閱監視器畫面鎖定涉案車輛，並循線通知朱姓男子到案說明。經警方現場施以酒測，發現朱男的酒測值竟高達0.44毫克，嚴重超出法定標準。朱男到案後辯稱，前一晚深夜與友聚眾飲酒後，心存僥倖認為休息至清晨酒精已退，才開車準備前往上班，還聲稱車禍當下「以為只是壓到路面的坑洞」，完全沒意識到撞擊單車騎士，直到警方出示監視錄影畫面後他才知道撞了人。警方詢問後依公共危險及肇事逃逸罪嫌，將朱男移送高雄地檢署偵辦。