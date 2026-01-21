我是廣告 請繼續往下閱讀

北韓領導人金正恩20日出席咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動者休養所」竣工儀式，這一建築坐落於北韓知名自然保護區溫堡溫泉，過去曾被金正恩批評管理不當因此整修。北韓官媒釋出畫面可看到，金正恩來到溫泉池畔，與大媽們話家常，臉上洋溢幸福。根據韓聯社報導，溫堡勞動者休養所是在被指定為自然保護區的溫堡溫泉旁邊建設，是北韓最大規模溫泉休養設施，金正恩曾在2018年對此地進行現場指導，並指示將其重新裝修改造成綜合文化休養基地。當時金正恩嚴厲批評管理不到位、設施骯髒不衛生。而在此次視察中，金正恩對裝修改造成果給予積極評價，變身為為人民服務的優秀休養基地，讓他感到自豪。金正恩表揚落實改善的單位，韓聯社分析，此舉意在維繫官僚幹部體系的緊張氛圍並維持組織紀律。因金正恩19日出席咸鏡南道的龍城機械聯合企業所第一期現代化改造項目竣工典禮時，當場斥責內閣幹部不負責任行為，立刻解除了負責該項目的副總理職務。金正恩過去對北韓沒有像樣的溫泉設施曾重話批評，在2018年，他曾在北韓境內多地視察潛在的溫泉休養地點，他當時提到，國內有不少環境秀麗、對人的健康和疾病治療效果極好的溫泉資源，但沒有具衛生和文明條件不的休養及療養設施的，也沒有像樣的溫泉服務基地。