我是廣告 請繼續往下閱讀

▲興霖使用產官學合作研製專用粉心麵粉，還透過散裝麵粉專車送達，全程密閉、不落地，直達廠內，確保品質穩定。（圖／NOWNEWS攝）

▲五木的調理軟袋湯頭採用實際燉煮工法，嚴格控制燉煮時間與溫度，讓湯頭保有層次與厚度。（圖／業者提供）

▲整整七道的複合壓延，才能編織出最細緻綿密的麵筋網絡。（圖／NOWNEWS攝）

▲經過打波、蒸炊、烘乾等多道工序，才能讓麵條煮起來不軟爛，同時維持好口感。（圖／NOWNEWS攝）

放眼全球，麵食市場在便利性與即食需求推動下，持續呈現成長趨勢，其中台灣的麵食市場競爭更為激烈，每年產值高達新台幣百億元，在這樣的紅海市場中，品牌要脫穎而出並不容易，而興霖卻在市場中站穩腳步，成為美式賣場的熱銷麵食首選。《NOWNEWS》帶你直擊知名「興霖食品（五木）」的製麵大本營，從關鍵細微中抽絲剝繭，探究五木拉麵在市場上爆紅的獨家秘訣！興霖作為台灣第一製麵廠，直麵條年產量1,000萬公斤 ; 蒸煮麵片年產量更達2,800萬片，整體銷售額占煮麵類市場超過20%的市佔率，五木拉麵早已成為台灣家庭日常飲食中常見的麵食選擇之一。觀察近年美式賣場市場動態，興霖主力販售乾麵條、拉麵片，以及附調味包的拉麵等商品，成功貼近家庭與忙碌族群需求，帶動通路銷售總額持續穩步成長。實際走進興霖（五木）製麵工廠，更能看見興霖（五木）以現代科學製程重現傳統製麵工藝，透過非油炸蒸煮麵體製程，使麵體在烹煮過程中不易釋出多餘粉質、不混濁湯頭，讓麵條與湯頭風味高度協調，也是其一大特色之一。直擊製麵大本營更可以發現，興霖從每個細節都掌握得恰到好處，像是使用產官學合作研製專用粉心麵粉，還透過散裝麵粉專車送達，全程密閉、不落地，直達廠內，確保品質穩定。以美式賣場熱銷的調味拉麵「川味紅燒牛肉麵」為例，麵條先經過和麵，以及整整七道的複合壓延，再經過打波、蒸炊、烘乾等多道工序，才能讓麵條烹煮後依然不軟爛，維持穩定且彈牙的好口感。與市售調味粉不同，五木的調理軟袋湯頭採用實際燉煮工法，以真材實料長時間燉煮，像是川味紅燒牛肉麵原料及滷汁，嚴選牛腱肉、青蔥、蒜、薑、辣椒等配料，嚴格控制燉煮時間與溫度，讓湯頭保有層次與厚度。另外，五木拉麵非油炸製程讓消費者「吃得更安心、也吃得出差異」，透過蒸煮麵體的過程，讓麵體的組織減少破壞，能保留較完整堅固的結構，咬起來彈牙，也不會有油炸泡麵常見的油味干擾，口感更接近現煮麵，湯頭風味更純淨，且又兼具更健康的選擇，這也是為什麼興霖 （五木）能夠在市場上，屹立不搖的關鍵優勢。無論是附調理包的即煮款，或可自由搭配的無調味麵條，都能因應不同生活情境與料理需求。其中，附調理包的商品不需備料、也不考驗廚藝，解決忙碌族群「沒時間、零廚藝，但想吃一碗好麵」的痛點，就連料理小白都能輕鬆入手，用不同的方式變化搭配，滿足各種美味需求！