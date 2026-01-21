我是廣告 請繼續往下閱讀

▲崔美娜秀的衣服讓她看起來像是快走光。（圖／翻攝自Netflix）

韓國戀愛實境節目《單身即地獄5》目前在Netflix熱播中，第二集中迎來2男2女新成員，其中女嘉賓崔美娜秀有著高挑身材，穿著一席黃色禮服登場，不過她的衣服似乎太緊，走路時就看到她一直在拉，一坐下來鏡頭馬上給她大特寫，剛好拍到她伸手撥頭髮，左邊胸部幾乎快要露點，畫面相當驚險。《單身即地獄5》目前上線4集，首集中有兩對情侶到天堂島約會，地獄島則迎來新的2男2女，其中一名女嘉賓崔美娜秀，穿著黃色深V禮服登場，高挑身材和陽光般的笑容，立刻吸引男嘉賓注意，不過她的衣服似乎太緊，伸手撥頭髮的時候，明顯看到左邊的胸部快要露點，令人捏把冷汗。而崔美娜秀也被主持群大讚自然不做作，其他女嘉賓可能會因此緊張起來，崔美娜秀則自認在戀愛中比較自私，即便有男友，也會把自己放在第一順位，比起華麗又奢侈的約會，她更喜歡樸實的約會，如果能一起吃雞腳會很加分，崔美娜秀的理想型則是厚唇和肩膀寬的人。《單身即地獄5》每週二在Netflix上線新集數。