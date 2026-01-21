資深藝人曹西平上月29日於家中過世，今（21）日其乾兒子Jeremy透過社群「Jeremy 穿洞日常」發文，公告曹西平追思會《率真・謝幕》將在本月27日於臺北市立懷愛館上午10時30分舉行，「四哥喜歡熱鬧、喜歡漂亮，歡迎大家打扮得漂漂亮亮地來參加，就像是來看他的演唱會一樣」，並透露當天會發送象徵曹西平信念的哨子，「我們希望用這最後的喧譁與燦爛，送四哥開開心心地回到天上的家，去和曹爸爸、曹媽媽團聚。」
Jeremy悼曹西平！走不出悲痛：這一切很不真實
Jeremy今稍早透過社群「Jeremy 穿洞日常」發聲，這段期間仍走不出曹西平離世的悲痛，「其實直到現在，我還是覺得這一切很不真實。每天醒來，我都覺得這一切好像是假的，好像只要我轉過頭，四哥還是在那裡，唸著我要記得吃飯、衣服多穿點、有沒有睡飽或是正在廚房裡忙著切他最拿手的涼拌小黃瓜。」
Jeremy傾訴舉辦曹西平追思會，面臨了許久掙扎，最後，想起了對方生前的話語，「人生無法決定長短，但可以決定精彩的厚度；無論如何，都要璀璨到最後一刻。」憶起曹西平一生熱愛舞台，熱愛表演，更熱愛粉絲，因此Jeremy與親友決定這一次不辦傳統的喪禮，而是要為曹西平辦一場屬於他的最後演唱會。
🔺Jeremy社群發文
大家好，我是小俊。
這段時間，其實直到現在，我還是覺得這一切很不真實。每天醒來，我都覺得這一切好像是假的，好像只要我轉過頭，四哥還是在那裡，唸著我要記得吃飯、衣服多穿點、有沒有睡飽或是正在廚房裡忙著切他最拿手的涼拌小黃瓜。
這段時間，我的內心其實經歷了很多的糾結與掙扎。熟悉四哥的人都知道，他是一個很怕麻煩別人的人，他曾經說過，人走了就走了，安安靜靜的就好。所以，我一度也不確定，現在我們決定要辦這場追思會，到底是不是他喜歡的？
但是，我想起了四哥曾經說過的一句話。他說：「人生無法決定長短，但可以決定精彩的厚度；無論如何，都要璀璨到最後一刻。」
他一生熱愛舞臺，熱愛表演，更熱愛那些支持他一輩子的粉絲們——也就是他口中的「衣食父母」。所以，我們最終決定，這一次不辦傳統的喪禮，而是要為四哥辦一場屬於他的「最後演唱會」。
這場活動不限於任何人，只要是你曾經覺得四哥陪伴過你、帶給你歡笑，或者在他的直播中得到過安慰的朋友，我們都歡迎你來。請大家不要穿得太嚴肅，四哥喜歡熱鬧、喜歡漂亮，歡迎大家打扮得漂漂亮亮地來參加，就像是來看他的演唱會一樣。
當天，我們特別準備了一個小禮物——「哨子」給大家。我們希望用這最後的喧譁與燦爛，送四哥開開心心地回到天上的家，去和曹爸爸、曹媽媽團聚。
這條路，四哥走得精彩。未來的日子，我也會帶著四哥留下來的愛與精神，繼續守護著我們的「Jeremy穿洞日常」，把這份真心相伴延續下去。 #曹西平 #曹西平的粉絲愛團 #曹西平直播同樂會
