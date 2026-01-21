我是廣告 請繼續往下閱讀

「我再ven一次」ven是什麼梗？早餐店影片爆紅、破千萬觀看

「兄弟們，我再ven一次，有沒有人要跟我一起分一個四片大總匯？」、「我再vvven一次，有沒有人要吃一塊我的豬排蛋餅」

ven是什麼意思？魔性發音超洗腦

「我再ven一次」梗玩到中國人不爽！開戰台灣人口音滑稽

強調中國人叫台灣「灣灣」是因為台灣人不成熟像小孩，開嗆介於普通話和方言之間的「台灣腔」很滑稽，相關言論在網路上延燒。

▲「我再ven一次」迷因爆紅後，沒想到引來中國人不開心，一名疑似中國網友不滿發文開嗆台灣口音滑稽。（圖／翻攝Threads）

不只ven梗爆紅！大S、汪小菲「vei片段」又被挖

社群平台Threads最新迷因「我再ven一次」席捲全台，不少網友為此發文或留言，成為台灣人新一代的網路新梗，但許多人不免好奇我再ven一次是什麼梗？ven是什麼意思？《NOWNEWS今日新聞》特別整理「我再ven一次」爆紅由來與意義，以及為何最新迷因可以惹火中國網友等資訊，帶領讀者一文速懂2026最新迷因ven一次！「我再ven一次」最初迷因誕生於一篇Threads影片，一名女網友在2025年10月透過短片分享在早餐店遇到中國人的故事，網友在影片中透露意外聽到一名中國人和朋友間的有趣對話。網友模仿中國人口音，其中兩段台詞不只口音精準以外，影片還特別加上ven字，超強效果讓該部短片在網路上爆紅，截至目前為止已有超過破1153萬點閱。網友們口中的「ven」其實就是「問」的意思，，但ven被認為用起來更維妙維肖，吸引網友爭相模仿留言，「我現在看一次就會笑一次，我到底有什麼ven題」、「每天都刷到這影片好幾次，再ven一次我到底還要看幾次」，堪稱是網路最新迷因。「我再ven一次」迷因爆紅後，沒想到引來中國人不開心，一名疑似中國網友不滿在Threads發文，表示中國「問」發音是「wen」，根本不存在「ven」的說法，看到台灣人調侃「大陸人禁不起口音調侃玩梗」，他就滿頭問號「你們這種行為在大陸叫『自爆卡車』懂嗎？」但台灣網友也不是省著油燈，湧入貼文回擊「你venty真多」、「台灣口音被你們開玩笑多久了，怎麼被講一次就玻璃心碎了？」開啟雙方口音大戰。雖然中國普通話中，確實沒有「v」的語音，但在多數地區方言影響與不斷演變下，才開始讓這個發音被越來越多人接受。然而因早餐店影片爆紅後，意外成為台灣網友與中國網友間的筆戰話題。我再ven一次的梗爆紅後，也有人挖出女藝人大S、大S過去受訪片段，，讓現場笑成一片，該片段被挖出後也讓網友評價「大S真的走得很前面」。