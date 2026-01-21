我是廣告 請繼續往下閱讀

▲警方搜出大量毒品包括海洛因、安非他命及依托咪酯等，全案依公共危險、毒品等罪嫌移送偵辦。（圖／翻攝畫面）

新北市新店區祥和路、車子路口昨（20日）發生一起拒檢逃逸事件，一名蘇姓男子當時駕駛小客車行經該處時，被執行酒駕取締勤務時的員警發現神色有異，且車上放有一包不明白色粉末。而蘇男不但不配合還衝撞員警，造成林姓副所長、陳姓員警受傷。蘇男逃逸後，由共犯許姓男子接應，而後再逃往桃園地區。警方於今（21日）清晨逮到許男，被依公共危險、毒品等罪嫌移送偵辦，另蘇男仍在追緝當中。據了解，新店分局安康派出所林姓副所長及3名員警昨（20日）晚間10時許執行酒駕取締勤務時，發現一名駕駛小客車的53歲蘇姓男子神色可疑。仔細一看，其車內還放有一包不明的白色粉末，員警隨即藥球下車受檢。怎料，蘇男不僅不配合，甚至還猛踩油門欲衝撞員警。員警見狀後對空鳴槍，蘇男仍駕車逃離現場至三峽區一帶，而後由一名44歲的許姓男子接應後，再駕車逃離到桃園地區。警方隨即成立專案小組追緝，於昨（20日）晚間11時許先在三峽區尋獲蘇男棄置的小客車，今（21日）清晨4時許於五股區逮到接應的許男，現場搜出海洛因5包（79.7公克）、安非他命5包（945.3公克）、依托咪酯2包（102.8公克）、依托咪酯煙彈1顆（5.7公克）、大麻1包（1.2公克）及電子磅秤等，至於蘇男則持續追緝中，目前已鎖定行蹤。而這起事故也造成林姓副所長及陳姓員警頭部、手部擦挫傷，送往醫院治療。