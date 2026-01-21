我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台南市初選勝選人陳亭妃昨（20）日拜會台南市議長邱莉莉，卻傳出因為陳亭妃沒有簽署「挺憲派議員」提出的3點協議保證，導致雙方完全沒有共識，陳亭妃表示「尊重」，邱莉莉和議會綠營黨團總召李宗翰則都表示「遺憾」，希望陳亭妃回答很多市民朋友心中的疑問。李宗翰昨指出，這場會面為了民進黨團結的拜會行程，而在會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜陳亭妃並沒有簽署已有23位議員連署的書面聲明，與陳亭妃友好的議員也沒有簽名，讓他們感到遺憾。李宗翰還強調，今天的會談氣氛和想像的不同，至於為何不簽名？未來選舉又將如何與議員搭配？這都要去問陳亭妃。邱莉莉則提到，陳亭妃雖非常誠意地來拜訪，卻沒有完全達成共識，她很遺憾。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，議會也希望能夠透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點。但陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明。儘管如此，還是很謝謝陳亭妃今天來拜訪。至於後續還會不會和陳亭妃有溝通？邱莉莉則語帶保留地說，接下來大家都要開始忙議員初選了。根據曝光的協議內容，這份「2026民進黨勝選共同聲明」提出３點協議保證，已有23位挺憲派議員簽署，內容包括：第一，秉持民進黨創黨40週年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。第二，不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。第三，大選後的正、副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長候選人。