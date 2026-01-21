我是廣告 請繼續往下閱讀

日本熊本阿蘇火山觀光直升機20日失事，2名台灣觀光客與1名駕駛員仍失聯，今（21）早重啟地面搜救行動。駐日代表李逸洋透露與日方交涉及處理狀況，並強調已聯繫上家屬。李逸洋表示，昨天一架載有2位台灣乘客及飛行員的觀光直升機，在阿蘇火山中岳火山口附近失聯的消息傳出後，駐日代表處與國人都相當關心。駐福岡辦事處處長陳銘俊立即與當地政府及救難單位聯繫，請求全力搜救；並與家屬聯絡上，說明即時情況。李逸洋提到，陳處長在第一時間向他報告後，便請陳代表臺灣，請求日方全力搜救，駐處將提供家屬一切協助。同時指示本處負責急難救助事務的領務組、協助旅客的交通部觀光署東京辦事處及新聞組協助陳處長處理。李逸洋表示，昨天深夜接獲行政院長卓榮泰的指示，請日方全力搜救。陳處長聯繫日方後，熊本縣知事木村敬今天上午回覆表示，「我們剛剛錄製了一段影片，向台灣各位通報我們正在竭盡全力提供幫助。影片將於一小時內分發給媒體。國際事務處也會將影片送交福岡辦事處」。李逸洋坦言，因阿蘇火山中岳火山口附近瓦斯濃厚，昨晚無法持續搜救，今天上午7時半(台灣時間6時半)左右，日本警消單位已在現場附近成立搜救小組。