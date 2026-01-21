我是廣告 請繼續往下閱讀

▲魏如萱（左）曾是自然捲樂團主唱，2月在小巨蛋的演唱會，她特別邀請自然捲奇哥（右）擔任特別來賓。（圖／好多音樂提供）

金曲歌后魏如萱將於2月重返台北小巨蛋連許兩天舉辦《怪奇的珍珠》演唱會，今（21）日驚喜官宣攻蛋嘉賓名單。除了第一天將與老戰友樂團自然捲奇哥上演世紀合體，第二場邀請到王菲愛女竇靖童專程飛台助陣，超豪華陣容曝光後讓粉絲直呼太狂了。這次兩場嘉賓陣容都是魏如萱好友，她曾是自然捲樂團主唱，2月7日首場邀請自然捲老戰友奇哥，延續去年底簡單生活節時隔8年合體、被樂迷封為世紀同框的感動，團隊決定將回憶殺直接升級，原汁原味搬進小巨蛋舞台。2月8日則由私交甚篤的好友竇靖童接棒。魏如萱表示，在巡演籌備初期的某次餐敘中，她當面提出邀約，沒想到竇靖童二話不說，完全沒有猶豫就直接答應並排出空擋，專程飛來台北力挺魏如萱，兩人終於要一起站上小巨蛋合唱，對魏如萱而言意義非凡。除了演唱會喜訊，魏如萱新歌〈普通的日子〉也於今日正式數位上線。該曲是受監製瞿友寧邀請，為沈可尚執導、張孝全與林依晨主演的電影《深度安靜》量身打造的宣傳曲。魏如萱表示，電影中那些明明相愛卻壓抑、無法解決的日常細節讓她很有共鳴，因此寫下反覆出現的歌詞：「普通的日子要怎麼普通的過」。製作人黃少雍在編曲上刻意不推向情緒爆點，魏如萱形容那些聲音像是情緒的重量，一層層疊加卻始終被壓著，正好對應了歌詞中那種說不出口、卻始終存在的日常情感裂縫。