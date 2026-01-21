金曲歌后魏如萱將於2月重返台北小巨蛋連許兩天舉辦《怪奇的珍珠》演唱會，今（21）日驚喜官宣攻蛋嘉賓名單。除了第一天將與老戰友樂團自然捲奇哥上演世紀合體，第二場邀請到王菲愛女竇靖童專程飛台助陣，超豪華陣容曝光後讓粉絲直呼太狂了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲魏如萱，自然捲奇哥。（圖／好多音樂提供）
▲魏如萱（左）曾是自然捲樂團主唱，2月在小巨蛋的演唱會，她特別邀請自然捲奇哥（右）擔任特別來賓。（圖／好多音樂提供）
魏如萱與自然捲世紀同框！竇靖童一口答應飛台

這次兩場嘉賓陣容都是魏如萱好友，她曾是自然捲樂團主唱，2月7日首場邀請自然捲老戰友奇哥，延續去年底簡單生活節時隔8年合體、被樂迷封為世紀同框的感動，團隊決定將回憶殺直接升級，原汁原味搬進小巨蛋舞台。

2月8日則由私交甚篤的好友竇靖童接棒。魏如萱表示，在巡演籌備初期的某次餐敘中，她當面提出邀約，沒想到竇靖童二話不說，完全沒有猶豫就直接答應並排出空擋，專程飛來台北力挺魏如萱，兩人終於要一起站上小巨蛋合唱，對魏如萱而言意義非凡。

新歌〈普通的日子〉上線　唱出張孝全、林依晨電影裡的壓抑

除了演唱會喜訊，魏如萱新歌〈普通的日子〉也於今日正式數位上線。該曲是受監製瞿友寧邀請，為沈可尚執導、張孝全與林依晨主演的電影《深度安靜》量身打造的宣傳曲。

魏如萱表示，電影中那些明明相愛卻壓抑、無法解決的日常細節讓她很有共鳴，因此寫下反覆出現的歌詞：「普通的日子要怎麼普通的過」。製作人黃少雍在編曲上刻意不推向情緒爆點，魏如萱形容那些聲音像是情緒的重量，一層層疊加卻始終被壓著，正好對應了歌詞中那種說不出口、卻始終存在的日常情感裂縫。

《怪奇的珍珠》台北旗艦場售票資訊一次看

演出時間：2026年2月7日、2月8日

演出地點：台北小巨蛋

售票網站：𝗞𝗞𝗧𝗜𝗫

票價：$4520／$4120／$3520／$3280／$2880／$2280／$1980／$1680／$800

 

看更多相關新聞

魏如萱票房差遭疑錄音室歌手　親上火線回應：沒聽過不要留這種言

蕭煌奇七夕才告白！魏如萱自嘲破台語：同一句錄10次才對1次

魏如萱跟電台請假內幕曝　蕭煌奇差點想罵她：北七！選我就好了

相關新聞

蕭煌奇是大暖男！昔日魏如萱捲小三風波　他幽默喊：怎不選我就好

魏如萱小21歲男友Ian回來了！挺過遠距離戀愛　街頭0偽裝甜蜜約會

魏如萱交小男友尺度變超大！聖誕節穿比基尼露屁股　粉絲以為AI照

魏如萱被控用小帳留言護航男友！經紀公司發聲：該帳號絕非她所屬