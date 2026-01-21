我是廣告 請繼續往下閱讀

全國爆發土方之亂，國土署營建管理組長李守仁前天在協調會中主張，台中市長盧秀燕應該出面協調處理，因為「自己的大便自己收，沒有叫別人收的」，各界為此譁然。盧秀燕今表示，土方是可利用資源，卻被形容為穢物，營造及建築業者非常不高興，內政部與國土署應該約束自己的官員，並向全國營建業者道歉。立委楊瓊瓔針對土方之亂，前天主持「台中地區加速營建剩餘土石方去化協調會」，與會的國土署營建管理組長李守仁強調，中央政策上路前已討論1年多，台中的事情不該只由局處層級在做，市長本身應該跳出來協調，且「自己的大便自己收，沒有叫別人收的」。盧秀燕今（21）日答詢國民黨市議員賴義鍠與劉士州時，表示營造、建築業者對國土署官員的發言內容非常不高興，建築業一向被視為工業的火車頭，工程是建設國家、為民造房，土方竟然被形容為穢物！且全國營造業同業公會理事長陳煌銘昨天已經發聲，強調9成的土方具有活用價值，可以填海造陸或用於興建再利用，但這次土方之亂，全台受影響的營建工地是百分之百，如果中央政府再不解決，中小型包商會有倒閉潮，並非僅台中一地有問題。盧秀燕問，內政部應該是解決問題的人，怎麼會變成製造問題的人？昔有國土之亂、現有土方之亂，甚至造成全國工程可能停擺，營建業者為國家建設、為人民造房，挖出來的土方怎會是穢物？希望內政部、國土署約束自己的官員，向全國營建業者道歉，而不是嫌棄、輕蔑、污衊他們。此外，她希望造成土方之亂的「營建剩餘土石方全流向管制」新制能暫緩，或好好跟業者商量可行之道後再進行。