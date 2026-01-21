電商崛起重塑實體消費版圖，傳統認知的黃金商圈排名大洗牌！根據內政部實價登錄最新資料，2025台北店面租金排行結果出爐，令人跌破眼鏡的是，過去稱霸榜單的東區商圈本次竟無任何店面擠進前五名，反而是位於蛋白區的北投，以北投健身房百萬租金的驚人交易奪下冠軍寶座 。這顯示台北市商圈轉移態勢確立，大坪數、強調互動的體驗型店面正式成為租賃市場的新霸主。
打破地段迷思！北投健身房百萬租金奪冠
最新實價揭露顯示，2025年台北市月租總額最高的店面，並非位於忠孝東路或西門町，而是坐落於北投區公館路 。該筆交易為一樓搭配地下室的大型空間，總坪數高達1121.57坪，由連鎖健身俱樂部「CHILI SPACE 栖里健身俱樂部」一次簽下十年長約，月租金高達100萬元。
第一建經研究中心副理張菱育指出，這筆北投健身房百萬租金交易雖總價驚人，但換算單坪租金不到900元 。對於需要大量陳列空間或擺放器材的產業如健身房、量販店而言，CP值極高 。這反映出業者的選址策略改變：不再執著於市中心昂貴的一樓店面，轉而尋找具備交通優勢、腹地廣大且租金單價合理的區域，甚至是二樓或地下室，將省下的成本回饋在空間體驗與廣告效益上。
商圈轉移新趨勢：體驗型店面強勢崛起
觀察2025台北店面租金排行前五名，可以發現「大坪數」與「體驗式經濟」成為關鍵詞，前五名中有四筆店面坪數超過200坪 。
除了冠軍北投健身房外，第二名位於中正區八德路一段55號，鄰近華山文創與光華商圈，月租金達88.9萬元 。該店面由精品家具旗艦店進駐，顯示國際家具品牌看中該區科技與文創商圈匯集的人流，選擇在此設立大型體驗點 。第四名士林區德行西路的200坪店面，則由代銷業者租用作為接待中心，便於就近宣傳基地並展示樣品屋。
東區落榜、西門町僅存一席
相較於新興業種的活躍，傳統精華商圈在本次實價登錄榜單中顯得較為落寞。過去租金王常客「東區商圈」在本次前五名中全數缺席，西門町商圈也僅有一筆成都路透天店面入榜，排名第三，目前由連鎖日式薯條店承租 。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，商圈轉移現象日益明顯，國際大品牌展店模式轉變，有的轉進百貨公司設櫃共享聚客力，有的則縮小街邊店規模 。
對於中山區松江路排名第五的227坪店面（前身為日盛銀行松江分行），目前雖有新租客進駐但尚未掛牌，張旭嵐指出，精華商圈房東也開始彈性調整，透過分割店面降低門檻或接受短租，以維持租金水準與出租效率 。
資料來源：台灣房屋
