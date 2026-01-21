我是廣告 請繼續往下閱讀

打破不易受孕體質！2025年新年願望神蹟成真

▲李又汝和圈外老公修哥結婚4年，希望能有自己的小孩。（圖／翻攝自IG@yogurt_lee819）

神隊友「修哥」一肩扛家計 寵妻舉動惹哭李又汝

期待「小小寶貝」到來 晉升一家三口幸福家庭

36歲女星李又汝曾參與《我愛黑澀會》節目，當時取名為「檸檬」，後來加入民視出演許多八點檔，今（21）日她驚喜宣布懷孕，李又汝感性表示，這份禮物是上帝賜予最不可思議的祝福，消息一出，演藝圈好友與粉絲紛紛湧入IG留言賀喜。李又汝透過 IG 發文透露，這份驚喜其實源自於2024年跨年禱告會時許下的心願。她回憶道，當時在願望清單第一行寫下：「希望我跟修哥能有自己的小孩⋯」，沒想到在 2025 年底夢想成真。她坦言，由於自己身體存在多種「不易受孕」的狀況，原本對求子之路並未抱持太大壓力，甚至自嘲忙到完全忘記曾許過這個願望。如今順利懷孕，讓她激動直呼：「一切是如此的不可思議，充滿驚喜與感謝！」除了感謝神蹟，李又汝更在文中大讚老公「修哥」是滿分的神隊友。她提到，自從得知懷孕後，老公的身分與心境轉換神速，不僅主動一肩扛起家計，平時更是對她照顧得無微不至。李又汝感動地說，老公用實際行動表達了「愛我、撐我、護我」的決心，讓她忍不住噴淚告白：「真的是嫁對人了！老公我愛你。」李又汝目前正沉浸在初為人母的喜悅中，並以「小小寶貝」及藍莓貼圖親暱地稱呼腹中胎兒，感性致謝：「謝謝你來到我們的生命中，成為我們好重要的家人。」目前李又汝將視身體狀況調整工作節奏，準備迎接新生命的到來，正式開啟一家三口的幸福新篇章。