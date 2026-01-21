我是廣告 請繼續往下閱讀

休士頓火箭隊今（21）日在主場上演了一場驚心動魄的逆轉秀。儘管開賽前因籃框歪斜導致延誤，且一度落後達16分，但火箭憑藉申京（Alperen Sengun）的全能發揮以及探花謝潑德（Reed Sheppard）的奇兵表現，最終以111：106險勝聖安東尼奧馬刺，不僅終結對手的三連勝，也收下近期的一波三連勝。本場比賽原定上午9點開打，不料賽前熱身時，馬刺隊後衛卡斯爾（Stephon Castle）因拉拽籃框導致籃圈不平，工作人員緊急修復，導致雙方球員一度返回更衣室等待。令人哭笑不得的是，到了關鍵第四節，火箭主場的籃框竟二度出現歪斜問題，賽事再度中斷修繕。比賽前半段，背靠背作戰的馬刺反客為主，落選秀尚帕尼（Julian Champagnie）手感熱得發燙，半場就轟入6記三分球砍下21分，帶領馬刺早早建立雙位數領先。進入第三節時，馬刺一度領先達16分之多，似乎有望反客為主。然而，火箭陣中的申京此役展現強大統治力，面對文班亞馬（Victor Wembanyama）展現出極強的針對性，讓這位法國狀元在進攻端吃足苦頭。末節風雲變色，馬刺進攻陷入長達數分鐘的低迷。火箭趁勢發動 29：12 的瘋狂攻勢。探花郎謝潑德成為奇兵，全場砍下21分為反撲注入火力；前鋒小史密斯（Jabari Smith Jr.）更是在最後一分鐘命中最關鍵的反超三分球，奠定勝基。數據方面，申京繳出20分、13籃板、9助攻及2火鍋的準大三元，徹底壓制了文班亞馬。反觀文班亞馬全場手感冰冷，21投僅5中，僅拿14分、10籃板，低迷的表現也成為馬刺遭到逆轉的主因。杜蘭特（Kevin Durant）今日數據不突出卻有極高效率，以12投7中穩定輸出18分、7助攻。火箭在贏下這場硬仗後，戰績持續攀升，也向西區群雄展現了強大的主場韌性。