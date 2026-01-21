我是廣告 請繼續往下閱讀

▲詹詠然之所以決定轉身告別賽場，除了年齡之外，主因是長期受到「姿勢性心搏過速症（POTS）」的困擾。（圖／詹詠然提供）

▲詹詠然自2004年轉入職業以來，戰績彪炳。她曾奪下2017年美網女雙冠軍（搭檔Martina Hingis），以及2018、2019年法網混雙連霸與溫網混雙冠軍。（圖／詹詠然提供）

台灣網球史上的傳奇球后詹詠然正式宣布退役！現年36歲的她，受澳洲網球公開賽（Australian Open）執行長泰利（Craig Tiley）盛情邀請，將於1月24日於本屆澳網現場接受退休榮譽儀式。詹詠然不僅是台灣首位受邀在大滿貫賽事舉行榮退典禮的球員，更為她長達30年的網球旅程畫下完美句點。詹詠然之所以決定轉身告別賽場，除了年齡之外，主因是長期受到「姿勢性心搏過速症（POTS）」的困擾。這項疾病早在她24歲時就被診斷出，發作時會伴隨頭暈、視力模糊及心悸，甚至在發球時球會突然在眼前「消失」。儘管過去一年她仍積極訓練，並在去年7月取得博士學位後試圖重返巔峰，但經過多次治療與嘗試，身體已無法穩定輸出職業賽季所需的高強度體能。詹詠然感性表示：「回頭看，我對網球生涯沒有遺憾，過去的每一步經歷才塑造了現在的我。」詹詠然的職業生涯與澳網有著深厚的情緣。10歲那年，她的東勢家園因九二一地震全倒，父母傾盡積蓄支持她的網球夢。2004年，她在澳網摘下青少女雙打冠軍，這座獎盃不僅讓她獲得首位贊助商，也延續了她的職業之路。2007年，17歲的詹詠然與莊佳容憑藉澳網發放的外卡一路殺進決賽，創下台灣選手首度打進大滿貫決賽的歷史紀錄。而到了2025年，她更以澳網為研究對象完成博士論文，正式完成「自我實現」。詹詠然表示：「澳網在我生命中每一個重要轉折點都扮演了開啟者的角色，能重回原點做ending，我心存感恩。」詹詠然自2004年轉入職業以來，戰績彪炳。她曾奪下2017年美網女雙冠軍（搭檔Martina Hingis），以及2018、2019年法網混雙連霸與溫網混雙冠軍。她更曾在2017年登上世界雙打球后寶座，並代表台灣參加4屆奧運、5屆亞運，共摘下亞運5金3銀1銅的榮耀。回憶起與偶像辛吉絲（Martina Hingis）攜手奪下美網冠軍的時刻，詹詠然仍心存悸動：「那就像是跟麥克喬丹（Michael Jordan）一起拿了最後一個冠軍，那種世代傳承的感覺，我一輩子也忘不了。」雖然告別球場，但詹詠然已做好準備。她不僅取得了博士學位，也考取了A級網球教練證。對於未來，她表示目前尚無明確規劃，但希望能將多年累積的國際賽事經驗回饋給台灣。詹詠然說：「希望未來能為年輕一代或想成為頂尖選手的運動員盡一份力，把經驗傳承回台灣。」