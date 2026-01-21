我是廣告 請繼續往下閱讀

▲詹詠然透露，她之所以踏上職業網球之路，契機源自於8歲時許下的一個心願——想要成為辛吉絲的對手。（圖／詹詠然提供）

▲擁有32座WTA雙打冠軍、4座大滿貫冠軍、4次奧運及5次亞運（累積5金）資歷的詹詠然，目前已取得博士學位與A級教練證。（圖／詹詠然提供）

台灣網壇傳奇詹詠然即將在澳洲網球公開賽迎來意義非凡的退休儀式。從6歲拿起球拍到36歲決定轉身，詹詠然回首這30年的職業生涯，除了滿懷感激，更感性分享了她與偶像「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）之間，如同夢幻般的一段世代傳承回憶。詹詠然透露，她之所以踏上職業網球之路，契機源自於8歲時許下的一個心願——想要成為辛吉絲的對手。沒想到2017年，她不僅與偶像成為搭檔，更攜手奪下美網女雙冠軍。詹詠然回憶，奪冠後的慶祝時刻最令她難忘。當時辛吉絲遞給她一杯香檳並舉杯說：「我很開心，我可以陪妳一起拿下妳的第一座大滿貫，跟我的最後一座大滿貫冠軍。」詹詠然激動地表示：「當時心裡覺得，我的天啊，這就像是你跟麥克喬丹（Michael Jordan）一起拿了最後一個冠軍，那種棒子交到妳手上的世代傳承感，我一輩子也忘不了。」那一刻，她彷彿看見當年6歲開始打球的自己，真的實現了夢想。詹詠然的網球路並非一帆風順。10歲那年遭遇九二一大地震，東勢家園全倒，父母將僅剩的積蓄投入她的夢想，給了她3年時間去闖。2004年在澳網奪下青少女雙打冠軍，讓面臨存款見底的詹家獲得了首位贊助商支持。隨後在2007年，17歲的她與莊佳容憑藉澳網外卡勇奪女雙亞軍，開啟了台灣選手在大滿貫賽事的驚奇之旅。直到2017年，她終於如願登上世界雙打球后寶座。對於即將結束長達30年的網球生涯，詹詠然陷入回憶說： 「現在回想到小時候的我或者是在九二一之後決定要成為職業選手的我，我覺得我沒有辜負她對自己未來的想像；網球其實從我6歲到我36歲陪伴了我30年，這真的是一趟很棒的旅程，謝謝我的父母以及一路上遇到的貴人，給我的支持，讓我得以追求我的夢想、體驗跟大家完全不一樣的人生。也謝謝曾經一起合作過的團隊夥伴，因為有你們我才能不斷專注追求最好的表現。」在輝煌戰績背後，隱藏著鮮為人知的辛酸。詹詠然在24歲時被診斷出患有「姿勢性心搏過速症（POTS）」，發作時會視力模糊，甚至連發球時球都會突然消失。為了延續生涯，她被迫放棄單打專攻雙打，這曾是她最煎熬的時期。如今因身體無法再承受職業賽季的高強度，詹詠然選擇在具有特殊意義的澳網做「完美的ending」。她強調，澳網見證了她從14歲青少女冠軍、17歲外卡奇蹟，到2025年完成以澳網為研究對象的博士論文，「澳網在每一條嶄新的路開始前，都影響、開啟了我的第一步。」擁有32座WTA雙打冠軍、4座大滿貫冠軍、4次奧運及5次亞運（累積5金）資歷的詹詠然，目前已取得博士學位與A級教練證。她表示雖然暫無明確規劃，但希望能將這30年來累積的國際經驗回饋社會，傳承給台灣下一代的運動員。