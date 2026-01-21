記者也同步詢問味全龍球團，截稿前尚未獲得回應

▲林襄（左）與李多慧（右）傳出續約消息。（圖／翻攝自林襄IG@95_mizuki）

2人都拍形象照 續約訊號明確

▲李多慧曾在受訪時堅定表示自己想一直留在台灣。（圖／記者吳翊緁攝）

李多慧、林襄人氣與商業價值兼具 球團吃下定心丸

▲林襄將在3月中率隊前往熊本縣。（圖／翻攝自林襄IG@95_mizuki）

職棒新賽季即將開打，各隊啦啦隊續約動向成為球迷高度關注焦點，今（21）日雖傳出味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女成員柳柳疑似約滿不續的消息，不過也有振奮人心的好消息傳出，據消息人士向《NOWNEWS今日新聞》記者透露，小龍女人氣成員李多慧與林襄已完成續約程序，新賽季確定續披小龍女戰袍。據了解，李多慧與林襄已於上週參與味全龍新賽季球團形象照拍攝，依球團過往作業慣例，能進入年度形象拍攝名單，通常代表合約已完成續約相關程序，因此2人留隊幾乎已成定局，相關活動也被視為球團新賽季整體布局的重要一環。另外，李多慧與林襄也將在2月20日前往美國華盛頓，出席華盛頓巫師台灣之夜，林襄也將於3月14、15日跟著味全龍應援團前往熊本縣「Libwork藤崎台球場」，以最道地的台灣應援，參與日本獨立聯盟球隊「火之國沙羅曼達」的主場開幕戰，種種跡象都指名球團已經完成續約，並佈局2位台柱的後續活動。事實上，李多慧早在去年12月中旬受訪時，就曾向記者透露將於今年2月正式對外說明去留，同時也語氣堅定地表示：「我會繼續留在台灣！」如今拍攝新賽季形象照的消息曝光，也讓她的留隊承諾進一步獲得印證。李多慧與林襄近年堪稱味全龍啦啦隊的「雙指標人物」，不僅在球場應援時具備高度辨識度，場外的話題聲量、代言合作與社群影響力同樣亮眼，此次續約消息曝光，也被視為球團在新賽季前穩定應援陣容、安定球迷信心的重要關鍵，至於其他Dragon Beauties成員的最終名單與人事異動，仍有待球團後續正式公告。值得一提的是，日前台灣喜劇演員林姸霏在脫口秀專場中，以嘲諷方式模仿李多慧中文口音，甚至影射其私生活，引發網友強烈反彈，對此味全龍球團也公開表態力挺李多慧，強硬回應指出：「幽默不該建立在貶低他人之上。味全龍支持李多慧在台灣的努力與專業表現，國籍、語言或文化差異都不該成為被嘲笑的理由。」球團也強調，將持續守護健康、多元且彼此尊重的運動文化。