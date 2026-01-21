我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林姓畫家與前女友分手十餘年後，遭女方在社群上公開爆料抹黑提告，法院審理後認定，前女友涉散布文字誹謗罪，判處拘役55天。（圖／翻攝臉書）

▲林姓畫家不服一審民事賠償金額，提起上訴。（圖／翻攝臉書）

▲2010年林姓畫家上陶晶瑩、納豆「大學生了沒」節目，讓本在藝術界小有名氣的他被更多人知悉，如今因兩官司再度登上媒體版面。（圖／翻攝臉書）

號稱「水彩界新星」的39歲林姓男畫家，近期因外型出眾陷入紛擾！先是遭到一名女粉絲劇烈反撲，對方不僅控告他強制猥褻等6項罪名並求償200萬元，更追討20張「七龍珠聯名卡」，指控他騙取感情財物。對此，台北地院認定卡片是女方自願贈送，且曾表白「卡片跟你，選你」，判定林男勝訴免還，另駁回女粉絲求償200萬的訴求，6項罪嫌也獲不起訴。事實上，林男過去也曾遭前女友在網路上抹黑「代寫論文」、「威脅跳軌」、「特殊性癖」，當時他堅持提告捍衛清白，最終法院改判前女友須賠償12萬元，並在臉書置頂道歉3天。據了解，林男與前女友兩人都是藝術圈知名畫家，分手十年後爆發糾紛，女方2019年在IG與臉書直播爆料，前男友要求「代寫論文」、「捷運跳軌威脅」及「特殊性要求」等私事。雖然未指名道姓，但因圈內皆知兩人舊情，且言論涉及私德、無關公共利益，法院認定已惡意貶損男方名譽。女方刑事部分已被依「散布文字誹謗罪」判處拘役55天。民事部分，男畫家針對名譽受損對女方提出求償，主張女方的誹謗言論令他精神痛苦，並重創大學任教、代言及評審工作，因此求償100萬元，要求刪除抹黑貼文，並在IG與臉書刊登道歉聲明兩年，且由女方負擔訴訟費。女方則辯稱，分享往事僅是自嘲搞笑且並未指名，強調內容屬實並無惡意。她宣稱是因男方先封鎖她並唆使粉絲攻擊其合作對象，她才直播反擊。女方更質疑男方近期生活優渥，買跑車名錶且照常辦展，顯見專業地位未受影響，反而自己在孕期被男方騷擾才更痛苦。法官根據女方直播內容，認定其提及「要求在殘障廁所發生關係」、「要求代寫論文」及「非法軟禁」等言論，已構成惡意貶低名譽。法官審酌兩造社會地位，男方為知名藝術家且獲獎豐富，月入約20萬元；女方經營畫室，月入約10萬元。綜合考量雙方收入與名譽受損程度，最終判定女方應賠償12萬元。男方不服一審判決提起上訴，爭取原本被駁回的88萬元差額及公開道歉要求。二審法院裁定，一審漏掉「恢復名譽」的必要性確實不當，因此改判女方必須在臉書粉專公開置頂道歉聲明3天。至於加碼賠償至100萬元的要求，法院認為一審判賠的12萬元已足夠，因此駁回金錢補償上訴，維持原判金額。