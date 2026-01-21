我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台南市初選勝選人陳亭妃昨（20）日拜會台南市議長邱莉莉，卻傳出因為陳亭妃拒絕簽署「挺憲派議員」提出的3點清廉協議保證，其中內容包括切割涉貪汙的前議長「黑面」郭信良，導致雙方完全沒有共識。對於這結果，陳亭妃表示「尊重」，邱莉莉則表示「遺憾」。《NOWnews 今日新聞》本篇帶您來了解，郭信良是陳亭妃多年來的政治支持者兼盟友，他是怎樣的人物？又曾涉入哪些案件？現年62歲的郭信良曾擔任民進黨籍台南議員，但於2018年競選議長未果，憤而退黨，而後在國民黨、無黨議員支持下，仍成為無黨籍的台南議會議長，並於2022年卸任，卻在卸任後爆出多起弊案遭起訴，目前案件均在審理中。郭信良於2019年擔任議長任內，見市值逾55億元的佃西重劃案有利可圖，透過白手套、台南市佃西里長高進見向重劃會理事長廖堅志收賄1300萬元，之後更對南市府承辦人員施壓要求配合辦理土地登記，郭信良遭以《貪污治罪條例》起訴，並於一審遭判刑13年，不過，2025年10月，二審逆轉改判郭信良無罪，台南高分檢已提上訴三審。郭信良在重劃地弊案上訴期間，又被爆出涉嫌向三地集團創辦人鍾嘉村收賄900萬元，關說施壓台南市府催促辦理光電場審查，讓光電業者能迅速通過太陽能光電場工程。此外，郭信良又被查出涉嫌於2021到2022年間，未經許可提供光電案場閒置土地堆置廢棄物，提供城西段土地供回填使用，傾倒廢棄物土方約達4萬9372立方公尺。郭信良前後遭依《貪污治罪條例》及《廢棄物清理法》起訴。針對郭信良身捲弊案的爭議，《美麗島電子報》董事長吳子嘉過去就曾批評，郭信良二審逆轉改判無罪是「平地一聲雷」，他並質疑司法公信力，原本被判13年的人，現在說無罪，誰會信？沒有人會服氣。