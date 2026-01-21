我是廣告 請繼續往下閱讀

▲丫哩哩的醬滷透過浸泡、醃製、熬煮讓食材自然上色，味道由外而內漸次深入，滷汁精華深入骨髓，令人吮指回味。（圖／記者陳美嘉攝）

▲「上海紅燒獅子頭」軟嫰但肉質扎實有彈性，酥而不膩，入口有層次感。（圖／記者陳美嘉攝）

▲「上海冰糖醬鴨」肉質Q彈紮實、充分入味，外皮裹上光潤濃稠的醬汁，入口甘甜飽滿。（圖／記者陳美嘉攝）

▲店裏除了冰糖醬鴨、燻魚、紅燒獅子頭、冰糖醬蹄膀等上海特色料理，還有四川口味的椒麻香雞、鴨肉、鴨脖子、鴨翅等真空包裝的滷味，也推出應景的真空包年菜。（圖／記者陳美嘉攝）

高雄市前鎮區窄窄的瑞和街上，有一家看似不起眼的小店，卻默默傳承超過一甲子的老上海美食。店主人徐莉生長於上海弄堂，長大後嫁作台灣媳婦，以祖傳的海派醬滷，融合台灣在地食材，在台灣重現外祖父的家傳絕學，與同樣嫁來台灣的三妹徐敏，跟著媽媽從頭學起，20多年前在高雄開設「徐記醬鴨」餐廳，2015年重新打造品牌「丫哩哩」，商品也跨出高雄，並透過網購分享更多美食愛好者。徐莉從「起家菜」醬鴨開始，開發多樣道地家鄉菜，引進上海醬滷美食，不只外地人專程前來賞味，連來台旅遊的上海陸客都打包帶走。今年主打無骨冰糖醬鴨肉，在製作冰糖無骨醬鴨肉時，鍋中沒有加一滴水，用祖上最傳統的冰糖，再加上醬油、蔥、薑、酒、八角桂皮等天然材料調製的百年獨門配方，與鴨肉原本的水氣慢火熬製至收乾，肉質Q彈紮實、充分入味，外皮裹上光潤濃稠的醬汁，入口甘甜飽滿。一般坊間的滷味都是直接上糖色再燉滷，味道僅能留在表面，但丫哩哩的醬滷多花好幾倍的時間製作，透過浸泡、醃製、熬煮讓食材自然上色，味道由外而內漸次深入，滷汁精華深入骨髓，令人吮指回味。除了功夫大菜，徐莉做家常小菜的手藝亦不遑多讓。「上海燻魚」是傳統江浙年菜，炸好起鍋直接浸入特調絕門醬汁，外皮酥脆甜鹹入味，鬆綿中帶有扎實口感及淡淡紹興酒香，放進火鍋或加在麵裡，又是一絕。徐莉入境隨俗，捨棄上海傳統常用的草魚，配合台灣本地產季就地取材，台灣鱸魚、黃魚、烏魚都是上品。「烤麩」也是一道非常經典的上海本幫名菜，丫哩哩重現正宗做法，先將烤麩以小火油炸定型，待油溫將水份瀝乾後，大火讓滷汁滲進烤麩的孔洞裡；香菇也以小火炒香再加醬油、冰糖、野生黑木耳、八角用大火一起滷至收汁。上海紅燒獅子頭精選豬後腿肉剁碎，加上蔥、薑、酒，雞蛋、糯米飯與醬油、香油還有費工的荸薺，先過油定型蒸熟，再放入大白菜、高麗菜慢火熬至入味。軟嫰但肉質扎實有彈性，酥而不膩，入口有層次感，吃起來鹹鹹甜甜好下飯。店裏除了冰糖醬鴨、燻魚、紅燒獅子頭、冰糖醬蹄膀等上海特色料理，還有四川口味的椒麻香雞、鴨肉、鴨脖子、鴨翅、鴨胗、鴨腳及雞腿軟骨肉等真空包裝的滷味。馬年即將到來，「丫哩哩」也推出應景的真空包年菜，今年再加剁椒魚、鮮蝦粉絲、黑蒜全雞湯等三道老饕最愛的招牌菜，過年期間只要重新加熱就可以享用道地的海派美味，全家大塊朵頣過新春。