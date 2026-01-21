美國傳奇極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）將於1月24日在Netflix全球直播節目《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）中，挑戰徒手攀登台北101外牆，今（21）日101大樓外圍已圍起柵欄、攝影機測試中，另外台北101對面的信義廣場也架起器材與大螢幕，預計當日會有大螢幕免費轉播，讓沒有Netflix帳號的觀眾也能跟全程。
霍諾德爬台北101倒數！周邊已架圍欄、將有大螢幕轉播
艾力克斯霍諾德將在週六（24日）挑戰徒手攀爬台北101外牆，計畫攀登高達508公尺的外牆，在只有玻璃、鋼骨與混凝土，且沒有安全繩索的狀態下一口氣攀上101層，全程將在Netflix全球直播節目《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）中播出。
21日起至24日台北101周遭將實施交通管制，今日松智路、信義路週邊已被民眾目擊圍起柵欄，就連台北101對面信義廣場也圍起柵欄，台北電影委員會與各國團隊進行架設器材與大螢幕動作，預計活動當天會在台北101對面公園透過大螢幕播放挑戰過程。
由於Netflix串流平台屬於會員制度，想要收看週六攀登台北101直播的民眾，必須得先申辦會員才能觀看，許多人陷入「沒有Netflix帳號」無法看的窘境，到時若架設大螢幕轉播，民眾即可解決問題，也省去訂閱費用，還可在現場準時看著霍諾德挑戰攀登台北101。
霍諾德徒手攀登台北101！Netflix直播時間一次看
Netflix全球直播節目《赤手獨攀台北101：直播》將於台灣時間1月24日（美國時間1月23日）上午9時於全球直播，預計將直播兩個小時，同時間還會有5位直播嘉賓一同參與，包括Elle Duncan（主持人）、Emily Harrington、Mark Rober、Seth Rollins與Pete Woods等。
活動當天為了確保安全及拍攝順利，相關單位將於1月21日及23日對周邊道路實施交通管制，管制範圍內的YouBike亦將暫停服務，24日挑戰當天，台北101商場與觀景台則維持正常營業時間。
資料來源：Netflix
