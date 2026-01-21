我是廣告 請繼續往下閱讀

2026將舉行地方首長大選，民進黨立委賴瑞隆將對上國民黨立委柯志恩，而《ETtoday民調雲》日前的最新民調顯示，柯志恩的支持度目前領先賴瑞隆達6.3個百分點。對此，國民黨桃園市議員凌濤昨（20）日指出，現高雄市長陳其邁力挺綠委邱議瑩，但還是在初選敗陣，表示賴瑞隆在高雄不是最強的人選，萬一綠營其他人都刻意維持平盤，不全力以赴，柯志恩就有機會！凌濤昨上《大新聞大爆卦》節目表示，本來感覺應該是陳其邁支持的邱議瑩會出線，可是不曉得為什麼，中央黨部的民調「長這樣」，導致賴瑞隆以不到1％差距「直接」贏得初選，明明這麼多的負面新聞，還可以贏？邱議瑩和陳其邁真的是「吃素的」。凌濤直言，陳其邁在高雄經營了6年多的時間，他挺一個人，而那個人卻過不去？這很奇怪！民代跟關鍵意見領袖全部跑去支持邱議瑩，可是到最後邱議瑩也沒有脫穎而出，初選結果是賴瑞隆險勝，而現在的民調卻是柯志恩大幅領先，藍營越來越有氣勢，為什麼？因為大家知道：賴瑞隆不是最強的！凌濤認為，賴瑞隆絕對不是民進黨在高雄最強的那個人選，只是因為新潮流大幅地介入，讓賴瑞隆出線。這會讓藍營的人有一個想法：如果賴瑞隆不是民進黨最強的，而只是新潮流、「德意志」的展現的話，那柯志恩當然有機會！其他在初選落敗的林岱樺、邱議瑩，還有陳其邁，未來他們會冷眼旁觀，還是全力以赴？就算都不是，大概也會走中間路線，維持現在的平盤，這就是柯志恩的機會！