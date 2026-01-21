美國傳奇極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將在1月24日（本週六）挑戰徒手攀爬上508公尺高的台北101，全程無繩索防護，並透過 Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）向全球即時放送。但究竟有多少人看好霍諾德能完成這項壯舉呢？根據國際預測市場平台 Polymarket 最新的預測數據顯示，全球觀眾投入96%資金看好霍諾德能完成挑戰，而且最多人看好他只需要花費 1 小時 15 分至 1 小時 30 分即可登頂！
霍諾德爬 101 就在本週六！全球 96% 觀眾看好他輕鬆登頂
針對全球未來事件投注平台 Polymarket，近年來時常針對國際大事、運動項目展開預測下注，由於用戶都是投注真金白銀，因此事件預測成功的機率相當高。針對選舉事件的預測，甚至比不少民調機構還要準確，也讓這個賭盤也逐漸被視為重要指標。
而針對霍諾德（Alex Honnold）將在 1 月 24 日攀爬台北101的挑戰，Polymarket 也開出了兩個預測項目，分別是「霍諾德是否能以徒手攀岩登上台北101」以及「霍諾德要花多少時間才能爬完台北101」。
截止台灣時間今（21）日下午 1 點，「霍諾德是否能以徒手攀岩登上台北101」項目當中，已經有 96% 觀眾投注「YES 是」，看好霍諾德能夠完成這項挑戰。這個項目在去年 12 月 25 日一度出現最低趨勢，當時僅 74% 人看好他完成挑戰，但隨著挑戰時間逐漸接近，以及霍諾德準備越來越周全，該趨勢也出現壓倒性支持。
在投注區留言處也有不少外國網友表示，「這傢伙完全不怕挑戰，他會爬上去的」、「挑戰台北101比酋長岩輕鬆很多吧」、「他已經完成數百次自由攀登且從未發生意外」。
霍諾德會花多久爬完台北101？多數人看好他刷新前輩紀錄
至於「霍諾德要花多少時間才能爬完台北101」的項目，則因選項眾多而讓觀眾的選擇被分散，但最多人看好霍諾德能在 1 小時 15 分至 1 小時 30 分之間挑戰完成，共有 36% 的資金投入這個選項；第二名則是 1 小時 30 分至 1 小時 45 分之間，有 20% 資金選擇此項；第三名是 1 小時至 1 小時 15 分，共有 18% 資金看好霍諾德在此時間區間完成挑戰。至於 1 小時內與 超過 1 小時 45 分的選項則都不到 5%，而「無法完成」只有 5%。
這樣的趨勢也顯見全球觀眾都很看好霍諾德輕鬆完成挑戰，並預測耗時不到 1 小時 30 分。若霍諾德真的如預測般，在 1 個半小時內完成挑戰，他將一次刷新兩大紀錄，成為首位無繩攀登爬上台北101的歷史第一人，時間紀錄也會超越前輩「法國蜘蛛人」Alain Robert。後者在 2004 年 12 月 25 日挑戰當天因天候不佳，最終只能掛繩並耗時約 4 小時才成功登頂。
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》
直播時間：台灣時間1月24日上午9時全球直播
主持人：Elle Duncan
直播來賓：Emily Harrington、Mark Rober、Seth Rollins與Pete Woods
節目時長：預計兩個小時
特色：霍諾德將挑戰台北101，計畫攀登高達508公尺的外牆，在只有玻璃、鋼骨與混凝土，且沒有安全繩索的狀態下一口氣攀上101層。
直播網址：點此
資料來源：Polymarket、Netflix
