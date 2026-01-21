我是廣告 請繼續往下閱讀

▲維多利亞（左）在2023年首映會上始終冷眼對待兒子布魯克林（中）與媳婦妮可拉（右）。（圖／翻攝自微博）

首映會合照成焦點 媳婦進場瞬間超尷尬

網友回放逐格分析 家庭裂痕早就存在

向來被視為「完美名人家庭」代表的貝克漢一家，近期因長子布魯克林·貝克漢公開長文控訴父母而全面失和，相關過往畫面也被網友重新翻出討論，其中2023年出席紀錄片《BECKHAM》首映會的一段影片，再度在社群平台瘋傳，畫面中維多利亞·貝克漢的冷眼瞪媳婦妮可拉佩茲的畫面瘋傳，也被解讀為婆媳不睦的關鍵證據。該段影片拍攝於《BECKHAM》首映當天，當時布魯克林與妻子妮可拉結婚約一年，畫面中貝克漢夫妻先站定位準備合照，布魯克林隨即轉身向鏡頭外示意妻子入鏡，妮可拉走向拍攝位置時，神情略顯緊繃，步伐也明顯遲疑，彷彿在確認是否「適合加入」，整體氛圍與一般紅毯合影形成強烈對比。更引發討論的是，妮可拉走進畫面後，維多利亞臉部表情始終冷淡，眼神沒有任何互動，甚至在拍照過程中微微側身，呈現近乎背對兒子與媳婦的姿態，短短幾秒鐘的肢體語言，卻被網友逐格分析，直言：「這不是沒注意到，是刻意忽略！」也有人形容她的眼神「像在殺人」，讓原本應該溫馨的家族合照，瞬間瀰漫低氣壓。隨著布魯克林近日公開指控父母長年操控人生、經營家庭形象，這段舊影片被視為「早有徵兆」，不少網友留言表示：「現在回頭看，完全能理解當時的尷尬」、「肢體語言比任何聲明都誠實」，也有人認為維多利亞多年來習慣掌控家庭敘事，對於不在預期內的變數，難免流露不悅，婆媳之間的微妙關係，早已不只是外界揣測。布魯克林在聲明中直言，家族關係的裂痕始於 2022 年婚禮前後，父母多次試圖介入、影響他的選擇，讓他長期承受高度焦慮，他形容自己成長於「形象凌駕一切」的家庭體系中，直到與妻子建立小家庭後，才第一次感受到平靜與自主，如今再回看當年首映會上的互動，也讓不少人認為，這場紅毯不只是電影宣傳，更像是一段關係逐漸失控的公開前奏。