▲中川翔子原定要出席的中國活動突然被取消。（圖／IG@shoko55mmts）

日本動漫女神中川翔子今年3月本來要出席在中國上海舉辦的活動，沒想到日前卻因為「不可抗力因素」突然被取消，因近期日本藝人在中國活動總是被取消，加上她本人昨（20）日凌晨在社群發文寫下「受夠了」，引發粉絲與外界高度關注。中川翔子3月18日原本要出席在上海舉辦的「LUXE ASIA 2026（亞洲旅遊大賞 2026）」，不過她的團隊日前在X（前推特）發出公告，表示因「不可抗力因素」取消行程，同時期待活動的粉絲致歉，公告內容並未進一步說明具體原因，也未提及是否會另擇時間補辦，引起粉絲熱烈討論。活動取消後，中川翔子的狀態同樣引起粉絲擔憂。她在昨日凌晨突然於X發文：「快受不了。」語氣流露疲憊與壓力，然而她發文數小時前，才開心分享新宿夜景照片，表示自己很喜歡高樓大廈，情緒轉折之快，讓不少粉絲留言關心，勸她不要太過勉強、身心健康最重要。此次中川翔子活動取消之所以引人注目，和中川翔子近期的復出動向有關，她去年9月剛平安產下雙胞胎男嬰，產後的她慢慢回歸演藝工作，並且宣布今年3月1日在日本水戶市民會館舉辦產後首場個人演唱會，被取消的上海活動本來被視為她重返舞台的重要一站，如今卻突然喊卡，另粉絲感到可惜。雖然中川翔子官方僅以「不可抗力」帶過，但外界普遍將矛頭指向近期緊繃的中日關係，近來因高市早苗提出「台灣有事論」，引發中國方面不滿，娛樂圈也被認為受到波及，不只中川翔子，天后濱崎步在上海、澳門舉辦的演唱會，也接連被「多方面因素」取消，讓外界更將事件解讀中、日關係緊張下的連鎖效應。現年40歲的中川翔子，長年被譽為「動漫女神」、「秋葉原部落格女王」，是日本演藝圈少見的全方位藝人，身分橫跨主持人、歌手、聲優、插畫家、漫畫家與作家，她曾演唱《天元突破》、《神奇寶貝鑽石＆珍珠》、《鋼之煉金術士FA》等多部知名動畫主題曲，在亞洲累積大批粉絲。