信義區濕冷飄雨 台北101體感不到10度

▲霍諾德將在週六（24日）挑戰徒手攀爬台北101外牆，今（21）日起台北101周遭已開始圍起柵欄。（圖／Threads@frank115515授權提供）

低溫對霍諾德沒有影響 濕度才是最大考驗

▲以霍諾德的攀岩實力來說，徒手攀爬台北101最大考驗不會是低溫，反而濕度比較需要注意。（圖／Netflix提供）

周六正式挑戰天氣轉好 霍諾德已做足準備

▲Alex Honnold挑戰徒手攀登台北101，賣場、觀景台、信義區管制時間。（圖／官方提供）

美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）周六（24日）挑戰徒手攀登台北101， Netflix 將進行全球直播，今（21）日霍諾德也和攝影團隊在配備安全繩索下彩排，氣象專家賈新興表示，賈新興指出，今天信義區濕冷，氣溫落在12.5度左右，戶外體感10度，相對濕度達80％至90％，時不時會飄點小雨，風力則是「東北風2級左右」，專業攀岩教練朱威受訪說明，攀岩過程中，只要身體熱起來，低溫並不會有太大阻礙，且開始攀登前，挑戰者都會做相當多暖身，尤其針對手指，朱威認為，以霍諾德的實力來說，今天台北濕冷環境並不是大大阻礙，國外攀爬時有更多極端氣候他都面對過，賈新興也提及，周六強烈大陸冷氣團減弱，台北天氣轉好、氣溫稍微回升，早上9點霍諾德開始挑戰時，朱威則分析，只要讓身體保持活動，幾乎不會出現手指凍僵問題，，台北101最近也有不少工人在清潔外牆，基本上已經做足準備徒手登頂台北101。