美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）周六（24日）挑戰徒手攀登台北101， Netflix 將進行全球直播，今（21）日霍諾德也和攝影團隊在配備安全繩索下彩排，氣象專家賈新興表示，今天信義區氣溫僅12.5度左右，且濕度非常高還飄著雨，攀爬難度可能較高，不過周六當天冷氣團減弱，氣溫回升、天氣轉好，與今天的環境有蠻大的差異。
信義區濕冷飄雨 台北101體感不到10度
賈新興指出，今天信義區濕冷，氣溫落在12.5度左右，戶外體感10度，相對濕度達80％至90％，時不時會飄點小雨，風力則是「東北風2級左右」，在偏濕的環境下，每上升100公尺，氣溫約會下降0.6度，因此台北101塔頂氣溫約9至10度，體感則是6至7度。
低溫對霍諾德沒有影響 濕度才是最大考驗
專業攀岩教練朱威受訪說明，攀岩過程中，只要身體熱起來，低溫並不會有太大阻礙，且開始攀登前，挑戰者都會做相當多暖身，尤其針對手指，反而是「高濕度」環境會導致建築物更濕滑，所以霍諾德隨身攜帶的止滑「碳酸鎂粉」可能就會準備更多。
朱威認為，以霍諾德的實力來說，今天台北濕冷環境並不是大大阻礙，國外攀爬時有更多極端氣候他都面對過，但今天在這種濕冷環境下試爬，對霍諾德來說也是多一個評估現場變因、攀爬策略的機會，對周六正式上場會有幫助。
周六正式挑戰天氣轉好 霍諾德已做足準備
賈新興也提及，周六強烈大陸冷氣團減弱，台北天氣轉好、氣溫稍微回升，早上9點霍諾德開始挑戰時，氣溫約18至19度，相對濕度落在80%左右，風力也相對溫和，攀爬環境比今天好很多。
朱威則分析，只要讓身體保持活動，幾乎不會出現手指凍僵問題，霍諾德周六攀爬台北101，預計路線會沿著外牆夾角往上，中途能短暫休息的節點也較多，霍諾德也刻意避開東北風的迎風面，台北101最近也有不少工人在清潔外牆，基本上已經做足準備徒手登頂台北101。
我是廣告 請繼續往下閱讀
賈新興指出，今天信義區濕冷，氣溫落在12.5度左右，戶外體感10度，相對濕度達80％至90％，時不時會飄點小雨，風力則是「東北風2級左右」，在偏濕的環境下，每上升100公尺，氣溫約會下降0.6度，因此台北101塔頂氣溫約9至10度，體感則是6至7度。
專業攀岩教練朱威受訪說明，攀岩過程中，只要身體熱起來，低溫並不會有太大阻礙，且開始攀登前，挑戰者都會做相當多暖身，尤其針對手指，反而是「高濕度」環境會導致建築物更濕滑，所以霍諾德隨身攜帶的止滑「碳酸鎂粉」可能就會準備更多。
朱威認為，以霍諾德的實力來說，今天台北濕冷環境並不是大大阻礙，國外攀爬時有更多極端氣候他都面對過，但今天在這種濕冷環境下試爬，對霍諾德來說也是多一個評估現場變因、攀爬策略的機會，對周六正式上場會有幫助。
賈新興也提及，周六強烈大陸冷氣團減弱，台北天氣轉好、氣溫稍微回升，早上9點霍諾德開始挑戰時，氣溫約18至19度，相對濕度落在80%左右，風力也相對溫和，攀爬環境比今天好很多。
朱威則分析，只要讓身體保持活動，幾乎不會出現手指凍僵問題，霍諾德周六攀爬台北101，預計路線會沿著外牆夾角往上，中途能短暫休息的節點也較多，霍諾德也刻意避開東北風的迎風面，台北101最近也有不少工人在清潔外牆，基本上已經做足準備徒手登頂台北101。
更多「攀登101」相關新聞。