台北市內湖一對母女誤信假投資廣告，遭詐騙集團以假投資名義詐走鉅款，最終情緒潰堤，雙雙走上絕路。母女身後，曾姓兒子提起民事求償，指控兩名曾實際出面收款的車手應負連帶賠償責任，合計求償461萬元。士林地方法院審理後認為，雖可認定兩名被告確實擔任車手收款，但證據不足以認定彼此間具備意思聯絡或行為關連，不構成共同侵權行為，判決僅須就各自實際收款金額負責，其餘請求駁回，全案仍可上訴。判決指出，該詐騙集團透過臉書投放不實投資廣告，冒用投資型 YouTuber「柴鼠兄弟」名義取信民眾。甯姓婦人點擊廣告後，被引導加入 LINE 聯絡，並下載名為「長紅E點通」的假投資 App，隨後在對方話術操作下，誤信可穩賺獲利，陸續投入大量資金。法院查明，詐騙集團以「投資款交付」為由，多次派遣不同車手向甯婦收取現金。其中，鄭姓男子自2024年6月起加入詐騙集團，於同年8月5日前往內湖區，冒充投資公司專員，向甯婦收取200萬元；顏姓男子則於9月加入另一詐騙集團，以相同手法向甯婦收取16萬元。兩人得手後，均依指示將款項轉交上游成員，以製造金流斷點。法院進一步指出，鄭、顏兩人確實依詐騙集團指示分別出面收款，但現有證據僅能證明其各自參與單一收款行為，無法證明彼此之間，或與其他車手間具有分工合作、事前約定或相互支援等情形，亦難認定其對其他車手行為具有認知或助力，因此不成立須負連帶責任的共同侵權行為。判決也揭露受害家庭背景。甯婦丈夫早逝後，長年經營早餐店，獨力撫養一雙兒女，憑藉勤奮工作累積積蓄；女兒考取專業證照後，任職會計師，原本前途可期。未料母女誤信詐騙話術，不僅將積蓄投入假投資，甚至以房屋抵押貸款170萬元，直到資金無法回收才驚覺受騙，最終損失高達1200萬元。曾姓兒子主張，除鄭、顏兩名車手外，尚有多名車手曾向母親收款，合計損失461萬元，母親於前年12月8日死亡後，他依法以繼承人身分承受損害賠償請求權，主張各車手應負共同侵權行為的連帶賠償責任。不過，法院審理後認為，詐騙集團刻意以不同車手分批收款，形成彼此獨立的金流斷點，雖造成被害人鉅額損失，但在民事責任認定上，仍須依個別行為負責，難以僅因結果嚴重，即認定所有車手須負連帶賠償責任。最終判決鄭男須賠償200萬元、顏男須賠償16萬元，其餘請求不予准許。