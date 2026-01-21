我是廣告 請繼續往下閱讀

▲NMIXX被要求跳「紅手帕舞」。（圖／翻攝自微博）

全團無中國成員 現場反應明顯僵住

▲團內大姐LILY尷尬傻在原地，後來才進入狀況跟著跳。（圖／翻攝自微博）

唱完還沒結束 轉紅手帕再掀反彈

▲NMIXX近日前往中國綜藝宣傳，讓不少人開始討論中國是否已經鬆綁「禁韓令」。（圖／翻攝自微博）

韓國女團NMIXX近日登上中國綜藝節目宣傳新歌，原本被視為罕見的海外曝光機會，卻因節目橋段設計引發大量爭議。節目中，製作單位突然要求成員「原聲重唱」中國歌曲〈大東北是我的家鄉〉，讓現場氣氛瞬間凝結，也讓不少粉絲質疑節目是否缺乏基本尊重，直呼：「快放過她們吧！」從流出的片段可見，當音樂響起後，成員們一時面面相覷，顯然未事先被告知該橋段內容，其中大姐LILY表情尤其僵硬，一度露出不知如何應對的神情，由於NMIXX團內並無中國成員，對歌曲背景與語境並不熟悉，臨時被要求完整演唱，也讓她們陷入進退兩難的處境。事後有網友挖出，〈大東北是我的家鄉〉其實並非成員事前準備的曲目，而是節目組先前利用AI技術，模擬NMIXX聲線製作的合成版本，原本只是猜歌或趣味環節的一部分，沒想到錄影現場卻直接要求本人「照唱」，不少粉絲認為這樣的設計形同設局，將藝人推向極度尷尬的情境。更令觀眾傻眼的是，歌曲環節結束後，節目並未就此打住，而是要求NMIXX觀看影片學習「轉大紅色手帕」的表演，一向以前衛風格、饒舌與高難度舞蹈見長的女團，被迫套入高度符號化的橋段，反差之大引發網友直呼「惡整」，成員們雖全程保持禮貌微笑，但肢體語言仍難掩不自在。片段曝光後，輿論迅速延燒，部分觀眾好奇NMIXX成功登上中國綜藝宣傳，這是否意味中國對韓團的限制逐漸鬆動；但更多粉絲直言，這樣的橋段並非開放，而是羞辱。有中國網友甚至留言稱：「想進中國市場就該這樣配合！」此言論進一步激化對立，整起事件也讓外界重新討論，海外宣傳與文化尊重之間的界線究竟該如何拿捏。