我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友控訴日前在彰化員林百果山樂園外停車時，遭一輛白車逆向搶位，還險些撞上家人，對方甚至不理會其母親上前理論執意要停車。（圖／翻攝Threads＠z05235250）

彰化員林熱門景點「百果山探索樂園」近日重新升級回歸，不料在吸引大批遊客朝聖之際，竟爆發激烈的停車糾紛，一名懷有9個月身孕的孕婦，在Threads上控訴，18日與家人前往園區在外停車時，遭對向一輛白色小客車，逆向跨越雙黃線倒車搶位，其下車指揮的母更險些遭撞，當事人還說「沒遇過那麼不要臉的人，氣到我晚上就破水生小孩了」，消息傳開後引發網友熱議。轄區警方對此表示，已根據影片確認駕駛違反道交條例，將依法開單舉發。位於彰化員林的百果山樂園曾經歷長達近20年的荒廢歲月，直到2016年由業者投入千萬資金轉型為恐龍主題樂園後，才成功翻轉形象並成為親子遊客爭相造訪的熱門景點。雖然樂園在2024年因合約問題一度陷入停業僵局，但經過長達一年的全面優化與硬體調整，近期終於以升級後的全新面貌重新與大眾見面，不過，正當樂園準備迎接回流人潮時，卻傳出有遊客在尚未踏進園區大門前，就先因為停車問題爆發衝突。一名網友在Threads上控訴，18日與家人前往百果山探索樂園遊玩，卻因園區停車位供不應求而發生不愉快。當時網友的家人好不容易等到前車準備駛離，其母親特別下車向對方確認，不料前車才剛空出車位，對向車輛竟無視法規，直接橫跨雙黃線逆向插隊。網友進一步指出，即便母親出面示意阻止，對方仍執意向後倒車，甚至險些撞到人，且面對家人的敲窗理論也全程視若無睹。這場衝突讓當時懷胎9個月的網友氣憤難平，情緒激動之下竟在當晚直接破水產下寶寶。貼文曝光後引發網友熱烈討論，多數人對插隊者的行為感到憤慨，認為原PO 一方「本就擁有優先停車權，若當時態度更為強硬，對方或許就不敢如此囂張？」，更有人直言「這種搶位者的心理素質驚人，難道不擔心離開車輛後，會因惡劣行徑導致車身遭到報復性毀損？」此外，網友也質疑「對方在眾目睽睽下搶位後，怎還有勇氣下車面對眾人」。除了對插隊者的抨擊，也有部分冷靜的網友從法律與安全角度切入，提醒該路段若屬於違規停放，其實整排車輛都面臨被檢舉開罰的風險，甚至有人指出該處路邊「根本不能停車」。針對這起停車紛爭，警方在檢視網路流傳的影片後指出，該部白色小客車無視標線、橫跨雙黃線逆向插隊的行為，已明確違反《道路交通管理處罰條例》第49條相關規定，依法可處以新台幣600元以上、1800元以下的罰鍰，將對該名駕駛人依法開單舉發。