▲新化區衛生所暨衛福園區動土，黃偉哲期許如期如質完工。（圖／南市府提供）

▲新化舊果菜市場改建衛生所暨衛福園區，未來將提供多功能使用。（圖／南市府提供）

為強化地方基層醫療服務能量，完善多元社會福利照顧體系，南市府積極爭取中央經費補助，將新化舊果菜市場改建成為新化區衛生所暨衛福園區。今(21)日舉行動土典禮，市長黃偉哲表示，改建後的新化舊果菜市場將規劃為衛生所及衛福園區的新館址，可望提供嬰幼兒、家庭、長者及身心障礙者全方位、一站式的照顧與支持服務，減輕家庭照顧負擔，亦可提升提升整體生活品質。今天的動土典禮由黃偉哲主持，與地方民意代表、里長及各界貴賓共同見證重要時刻，祈願工程順利、如期如質完工，為新化區公共建設揭開嶄新篇章。改建後的衛福園區未來進駐衛生所、日照中心、托嬰中心、多功能生活館、親子悠遊館及身心障礙者自立生活支持服務中心等單位。黃偉哲強調，市府將持續督導工程進度與施工品質，確保工程安全及如期完工，並於完工後妥善規劃營運管理，讓各項服務能順利銜接、發揮最大效益。衛生局長李翠鳳表示，新建衛生所將導入更完善的空間配置與現代化設備，優化民眾候診與服務流程，提升預防保健、疫苗接種及健康諮詢等服務品質，同時兼顧無障礙設計、友善動線與安全管理，營造更舒適且具包容性的就醫環境。她強調，新舊轉換不僅是建築更新，更代表基層醫療服務量能與品質的全面升級，展現市府持續投資公共衛生建設、守護市民健康的決心。