綽號「馬德」的中天記者林宸佑，因涉嫌違反《國安法》與《貪汙治罪條例》，遭羈押禁見。但對於相關案情，檢方與國防部都未多說明。有記者提到2014年的郭玫蘭事件，時任中央社記者郭玫蘭被指控是共諜，事後卻是烏龍一場，但因發生此案後，郭人生際遇遭逢巨變，最後在2018年因腦癌過世。國民黨台北市議員游淑慧在臉書表示，在台灣，被指控為共諜的人常獲大量聲援，是因司法冤案與政治潑紅案件太多，導致司法公信力早已透支。游淑慧說，真正叛國的人，理當人人唾棄，過去在多數國家，「叛國」指控幾乎等同社會性死亡；但台灣的社會認知已改變，人民明白「司法指控 ≠ 真相」。她指出，近年常見「先貼標籤、再找證據」的操作，或以國安包裝政治清算，檢調在關鍵時刻啟動調查，配合輿論定罪，使司法獨立性遭受質疑。她強調，聲援不等於認定無罪，而是拒絕在證據未攤在陽光下前，就將個人送上社會性死刑。民主社會中，叛國行為必須嚴懲，但前提是「證據優先於立場、程序重於風向、司法獨立於政權」。游淑慧說，當「叛國」指控來自一個政治色彩濃厚的司法體系時，人民選擇先質疑司法和當權者，而非立即唾棄個人。她提醒，司法若失去中立，將成為整肅工具，而非維護正義與公信力的機關。她呼籲，唯有重建司法獨立與程序正義，才能避免政治操作損害社會信任。