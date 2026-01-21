我是廣告 請繼續往下閱讀

▲闕沐軒（左）、王大陸（右）情侶檔今日因涉犯《個人資料保護法》等罪出庭。（圖／記者劉松霖攝）

否認查個資 王大陸喊冤：只幫忙開群組

群組發言成關鍵 王大陸請求判無罪

共犯認罪求輕判 4月22日宣判

藝人王大陸今（21）日現身新北地方法院出庭，因涉犯《個人資料保護法》等罪嫌接受合議庭訊問，庭訊過程中法官例行詢問其目前職業，仍在服替代役的王大陸幾乎未經思考便脫口回應：「當兵。」突如其來的答案讓法官當場愣住，隨即露出疑惑神情，旁聽席與法庭內也瞬間傳出一陣壓抑不住的竊笑聲，王大陸隨後補充解釋：「目前在當兵，之前是演員。」這段插曲也成為全場最搞笑橋段。王大陸與女友闕沐軒被控與警官劉居榮、車商小開游翔閔，以及綽號「小阿俊」的黑幫分子陳子俊，共同涉犯《個資法》等罪嫌，今日庭訊中，王大陸小倆口2人皆否認指使查詢或洩漏他人個資。王大陸強調，自己僅因誤認遭閃兵集團首腦陳志明詐騙，才請游翔閔幫忙「找人」，後來得知陳男已入監，才在群組中轉述：「黑哥去關了！」但從未指名道姓，也未參與後續行動。針對檢方指控王大陸與闕沐軒共同侵害被害人潘俊宇個資，王大陸在庭上再度喊冤，表示自己只是協助成立名為「失去的！一定要拿回來」的聯絡群組，方便女友與游翔閔溝通，王大陸直言：「我完全沒有參與後續的事情。」他當庭請求法官明察秋毫，認定自己並未涉案，判決無罪。闕沐軒則陳述，多年前自己遭潘男詐騙約400萬元，潘被判刑3年6月確定入監後，雙方曾就賠償問題達成和解，對方同意賠償240萬元，她表示自己等待超過3年仍未拿回款項，只是想確認潘男是否已出獄、是否具備還款能力，才請人脈廣泛的游翔閔幫忙打聽，並未要求向潘男家屬討錢，也無恐嚇、施壓行為。游翔閔與陳子俊今日則坦承觸犯《個資法》，2人皆表示只是「幫朋友忙」、未收取任何報酬，並在偵辦期間被羈押約2個月已與潘男達成和解，請求法官從輕量刑或給予緩刑機會。合議庭在歷時1個多小時的庭訊後，諭知辯論終結，訂於宣判；同案共犯劉居榮，則將於本週五另行辯結。庭後，王大陸等人未回應媒體提問，低調離開法院。