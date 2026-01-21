我是廣告 請繼續往下閱讀

日本熊本阿蘇火山觀光直升機20日失事，2名台灣觀光客與1名駕駛員仍失聯，今（21）早試圖重啟搜救行動，但因天氣條件惡劣，山區不僅下雪且濃霧籠罩，難以出動地面救援，當地消防救難人員坦言，就連無人機也排不上場。根據熊本縣民新聞與富士新聞網報導，這架直升機上載有一名41歲男子和一名36歲女子，來自台灣，飛行員是一名64歲的男性。縣警直升機在1號火山口內發現了這架飛機殘骸，但由於火山氣體等因素，三人的安全狀況尚不明朗。21日上午，約50名來自警察、消防部門和日本氣象廳的人員一直在勘察墜機地點附近的路線，以及火山口周圍的氣體濃度。然而，由於濃霧瀰漫，搜尋工作極為困難。阿蘇廣域消防本部中部消防署長矢野和彥表示， 「火山口壁的現況究竟如何，實際上從未有人下去過，是否能順利垂降，難度也非常高。」位於縣內知名景點草千里之濱與火口之間的警察派出所，目前已成為搜救前線基地。但當地從早晨起便下雪，且籠罩在濃霧之中，能見度甚至不到十公尺。雖然搜救人員曾分兩路嘗試確認前往墜機現場的路線，但對於消防單位而言，這是一場前所未有的困難搜救行動。矢野和彥表示，由於霧太濃，能見度大大降低，儘管他們考慮過用無人機進行調查，但仍非常困難。受到入冬最強寒流影響，日本氣象廳已針對多個地區發出大雪及交通障礙警戒，熊本日日新聞報導，阿蘇地區昨深夜開始下雪，深夜最低氣溫驟降至-4.2度。熊本地方氣象台指出，嚴寒天氣預料將持續至25日左右，山區可能出現積雪。