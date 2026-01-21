我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張菲親自現身社群回應重機目擊傳聞。（圖／Threads@osfeii）

73歲的台灣綜藝天王張菲（菲哥）淡出演藝圈多年，近日在Threads社群因一段「騎重機野生出沒街頭」的影片成為話題焦點，而他本人也親自現身貼文留言區回應：「沒錯！就是我」，引起網友暴動，直呼「菲哥也玩脆，太跟得上流行了！」一名網友日前在Threads上分享一段影片，只見車窗外一名身穿騎士裝備、準備騎乘重型機車的男子，留著招牌鬍渣，舉手投足間散發濃厚熟悉感，讓原PO忍不住發問：「他是張菲大哥嗎？」影片曝光後立刻引發熱烈討論，不少網友一看就秒認出，因為「摳臉、動鼻子」的小動作，就是許多資深觀眾眼中的張菲本人專屬姿勢。隨著討論越燒越旺，更有網友跳出來補充「真人實績」，透露張菲平時騎重機相當親民，表示自己曾經在騎重機時碰過張菲本人，「他真的超愛車」、「在蘇花公路時碰過他」；更有鄰居跳出來補充，表示張菲發動車子時還會對路人笑說「帥齁」，完全沒有大哥架子。在眾人瘋狂猜測之際，一個使用張菲本人照片作為頭貼的帳號，竟親自現身留言區回應：「沒錯，就是我！」還幽默表示自己是第一次上「推特」（指 Threads），並感謝大家稱讚他很酷，這則留言一出，立刻讓留言區炸鍋，粉絲紛紛朝聖致敬，驚呼「菲哥真的下凡玩社群了」、「73歲還走時尚尖端」、「菲哥活到老學到老」。