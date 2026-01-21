我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院副院長鄭麗君日前在台美關稅談判中，繳出漂亮成績，又多次被熱門人選王世堅力薦，也讓支持鄭參選台北市長的聲浪四起；面對外界呼聲熱烈，鄭麗君回應稱自己是一個「說什麼、做什麼」的人，並重申過去她的所有回答都算數。對此，資深媒體人黃暐瀚分析，鄭麗君代表民進黨選台北市長的機率，他個人判斷是「直線上升」。黃暐瀚表示，台美關稅談判告一段落，行政院副院長鄭麗君聲勢大漲，選台北市長的話題又起，包括民進黨立委吳思瑤、王世堅以及眾多市議員都稱，鄭麗君是最佳人選。昨（20日）天在記者會上，鄭麗君再度被問到這題，她的回答是：「這是考古題了，我已經回答超過10年，過去我的回答，都算數，我是一個做什麼說什麼，說什麼做什麼的人，謝謝。」「這個回答被很多媒體解讀為『不選』，但我的解讀卻是『不想選』。」黃暐瀚指出，所謂過去的回答都算數，找出2018年台北市要派人對戰柯文哲時，鄭麗君的回答是這樣：「從未被徵詢過，沒有思考參選的問題。」黃暐瀚進一步總結，第一、鄭麗君無意參選，很明顯；第二、黨內高層是否將會徵詢？甚至積極勸進？待觀察；第三、鄭麗君代表民進黨選台北市長的機率，他個人判斷，直線上升。