▲王心凌《Sugar High 2.0》世界巡迴演唱會，跑了世界一圈，已演了79場，本週末在台北小巨蛋的2場，會是最終收官場。（圖／天晴娛樂提供）

由寬宏藝術主辦的王心凌《Sugar High 2.0》世界巡迴演唱會，將於1月23、24日連續兩晚在台北小巨蛋舉辦最終場收官秀。回到演唱會開跑的起點，王心凌以最高規格寵粉，除了夢幻歌舞、經典情歌，曾在小巨蛋演出的開場秀「20人空降小巨蛋」橋段，確定震撼回歸，到時現場將變成最夢幻的粉紅城堡。除了20人空降小巨蛋橋段，這次最終場將集結巡演時，所有因場地限制而難以呈現的豪華機關。包括榮獲MUSE Design Awards、iF Design Award國際大獎肯定的「360度旋轉LED燈牆」與「環景天幕投影」，都將完整搬進小巨蛋，打造零死角的視覺與聽覺饗宴。甜心教主王心凌先前也預告，會有台北場限定的專屬內容，邀粉絲見證這場集大成的畢業典禮。從1.0進化到2.0，《Sugar High》巡演自2023年開跑，總計演出了79場，其中亞洲77場，北美2場，對於能夠回到家鄉台灣舉辦最終場，王心凌表示：「《Sugar High 2.0》陪著我走過好多城市，最珍貴的始終是和大家一起唱、一起笑。能夠回到台北，和歌迷一起把這段旅程唱到最後，收進我們的心裡，對我來說是最幸福的事。」為了回饋家鄉粉絲，王心凌也延續巡演傳統，精心準備了彩蛋曲目環節，承諾每一場都會有不同的驚喜。