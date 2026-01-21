我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林姓畫家看完George Clooney百老匯舞台劇的演出後，找他簽名合照。（圖／翻攝自林姓作家臉書）

近日，39歲、被外界稱為「水彩界新星」的林姓畫家，因與一名女粉絲之間的糾紛引發關注。該名女粉絲長期透過社群私訊、傳送照片與訊息，讓畫家感到困擾，林姓畫家因此封鎖對方，並曾對外說明遭跟蹤、性騷擾的情形。雙方隨後互提刑事與民事訴訟，女粉絲指控畫家涉及多項罪名並求償200萬元，但法院審理後認定，林姓畫家相關貼文係為澄清與自我保護，未構成侵權，判決女粉絲敗訴。事件暫告一段落，也讓外界重新將目光，拉回這名長年投入水彩創作的藝術家本身。1987年出生於台北的林姓畫家，畢業於國立台灣師範大學美術研究所，並擁有國立台北藝術大學美術系與師大附中美術班的完整學院訓練背景。他長年活躍於國際水彩藝術圈，不僅多次擔任國際水彩競賽評審，也曾任教於大學藝術相關科系，並為多個水彩藝術協會成員，近年亦受邀擔任國際水彩品牌代言人，在創作與專業領域皆具一定代表性。在創作語彙上，林姓畫家最為人熟知的，是被稱為「雨漫詩人」的城市雨景系列。成長於都市環境的經驗，使他對高樓街景、十字路口與人流移動有高度敏感度，而雨，則成為他轉化城市硬度的重要媒介。透過水彩特有的渲染與流動性，他將水氣、光影與空氣層次融合於畫面之中，使景物在濕潤氛圍裡被柔化，呈現出介於寫實與寫意之間的視覺狀態。相較於直接寫生，林姓畫家的創作更接近一種「導演式」的重構過程。他習慣在雨中以攝影捕捉瞬間畫面，回到畫室後，再重新安排畫面中的場景關係、光線方向與人物動線。藉由刻意淡化線條結構、強化水色交融，他讓城市在畫面中失去原有的剛硬輪廓，轉而成為承載情感與記憶的空間。除了城市雨景，林姓畫家的櫻花系列作品亦展現其創作的另一面。相較於雨景的內斂與氤氳，花卉題材呈現出更明亮、開放的色彩節奏，流露出對生命力與時間流動的關注。無論題材如何轉換，他的作品始終圍繞著「情感如何與環境對話」的核心命題，也讓觀者得以在畫面中，重新感受城市與自身之間的連結。透過水彩流動而透明的語言，將情緒轉化為畫面，也正是在這樣長期而一致的創作軌跡中，林姓畫家建立起鮮明而穩定的藝術辨識度，回歸藝術與觀者之間的對話。