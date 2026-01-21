我是廣告 請繼續往下閱讀

驚險畫面流出！近日有民眾目擊，台東一輛行駛中的白色復康巴士，後車門竟然全程敞開，完全沒有緊閉，車內兩名坐在輪椅上的病患就這樣並排暴露在車尾邊緣，讓後方駕駛看了不禁捏把冷汗。影片發上網曝光後，立刻引發網友熱議，批評司機罔顧人命，直呼「真的太誇張！」，對此警方表示，復康巴士這樣的行為已經違法，最高可開罰18000元罰鍰。影片中出現驚險一幕，一輛白色復康巴士在道路上行駛時，後方車門竟然完全敞開，絲毫沒有關閉。從後方望去，可以清楚看見車內兩名坐在輪椅上的病患，正並排待在車廂後緣，隨著車輛行進的顛簸而不斷晃動。其中一名病患為了安全，只能緊緊握住把手穩住重心，令人不禁捏把冷汗，然而，巴士駕駛在行駛過程中似乎完全沒有察覺後方異狀，就這樣載著病患一路行駛在路上。畫面曝光後，隨即引發網友排山倒海的討論，許多人對司機的疏忽感到不可思議，質疑其開車過程中竟然完全沒看後視鏡，甚至有人猜測是否因冷氣故障才故意開門通風，或是門沒關緊才意外彈開。網友紛紛留言痛批「太扯了」、「非常危險」，直言萬一病患不慎摔出車外，後果不堪設想。此外，也有不少人針對拍攝者提出警示，認為後隨車輛貼得太近，若真發生意外恐怕反應不及，並建議目擊者當下應直接按喇叭提醒駕駛，而非僅僅是錄影觀察。針對這誇張的行車狀況，警方指出，該輛復康巴士後車門未關妥便逕行上路，其行為已涉嫌違反《道路交通管理處罰條例》第30條相關規定，可處以新台幣3000元以上、18000元以下的罰鍰。