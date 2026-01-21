今年40歲的傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）即將在本週六（24日）挑戰徒手攀登台北101，這幾天陸續有民眾目擊霍諾德在101外牆練習的模樣，今（21）日則是霍諾德的休息日，稍早他也在個人IG上發文，配圖貼出多張不同視角的台北101照片，還從象山方向遙望101拍下影片，霍諾德彷彿是「目光離不開獵物」的獵人，同時也分享了備戰現況，時差也快調整好了。
休息日照樣緊盯台北101！霍諾德親曝備戰現況
距離週六挑戰只剩下3天時間，霍諾德今（21）日下午在IG上發文分享，今天是自己的休息日，於是淋著小雨散步，「台北景色很美，只是現在有點濕濕的」，隨後透露身體的時差快調好了，感覺不錯，自己也越來越興奮起來！
在霍諾德發文的配圖中，他先是在信義區國父紀念館前的映池遙望挑戰目標台北101，隨後又爬上象山，從半山腰、山頂兩個地點拍下101的模樣，霍諾德彷彿就像強大的獵人，從各個角度緊盯著即將到手的獵物。
霍諾德挑戰前的最新貼文曝光後，也讓全球粉絲湧入留言打氣，「我們會在直播上注視你的偉業，祝福一切順利」、「祝好運並且玩得開心」、「多麼不可思議的人」、「相信你一定能順利完成挑戰」。
霍諾德徒手攀登101看點在哪？兩項紀錄等他突破
至於本次霍諾德挑戰徒手攀登台北101，究竟有哪些看點？事實上，霍諾德過去曾挑戰過無數險峻的自然環境徒手攀登，也有多次摩天大樓挑戰成功的紀錄，最偉大的壯舉就是在2017年徒手攀爬美國優勝美地國家公園的酋長岩（El Capitan），耗時18小時50分鐘，是地球史上唯一一人完成這紀錄的「蜘蛛人」。
這一次攀爬台北101，雖然是霍諾德從13年前就一直未能圓夢的挑戰，但對他來說，其實可謂輕鬆許多，因為相對自然環境多變又難以預測，台北101外牆形狀固定，還有許多凹槽、平台能站立，並且能事前多次練習，所以難度其實比不上他過去徒手攀登酋長岩的挑戰。
因此這一次霍諾德挑戰的最大看點，主要只有兩個。第一是週六當天天公作不作美，是否能不下雨，讓霍諾德可以不用因為合約限制掛繩，成為史上第一位徒手攀登上台北101的極限運動員。
第二則是霍諾德能多快爬完台北101，因為前一位挑戰攀爬台北101的法國「蜘蛛人」Alain Robert，是在2004年12月25日以掛繩攀爬約4小時登頂寫下紀錄，而這項紀錄也有可能被霍諾德輕鬆突破。
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》
直播時間：台灣時間1月24日上午9時全球直播
主持人：Elle Duncan
直播來賓：Emily Harrington、Mark Rober、Seth Rollins與Pete Woods
節目時長：預計兩個小時
特色：霍諾德將挑戰台北101，計畫攀登高達508公尺的外牆，在只有玻璃、鋼骨與混凝土，且沒有安全繩索的狀態下一口氣攀上101層。
直播網址：點此
官方預告片
資料來源：alexhonnold、、Netflix
