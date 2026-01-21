我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王大陸女友闕沐軒否認觸犯《個資法》等罪嫌。（圖／翻攝畫面）

藝人王大陸捲入「偷查個資、找人討債」風波，案件審理進入最後階段。新北地方法院今（21）日就王大陸與女友闕沐軒涉嫌違反《個人資料保護法》一案再度開庭，王、闕2人由律師陪同出庭，當庭全數否認有指示或參與查詢、洩漏他人個資。合議庭訊後諭知辯論終結，訂於今年4月22日上午11時宣判。檢方指控，王大陸、闕沐軒與車商小開游翔閔、綽號「小阿俊」的四海幫海英堂主陳子俊，涉嫌透過警方人脈及黑幫管道，非法查詢並利用潘姓男子及其家屬的個人資料，涉犯《個資法》等罪嫌。庭訊中，游翔閔與陳子俊均坦承犯行，並已與被害人潘男達成和解，請求法院從輕量刑或宣告緩刑。庭上，檢方指出，王大陸曾與闕沐軒、游翔閔成立名為「失去的！一定要拿回來！」的通訊群組，作為聯繫討債進度的平台。游、陳供稱，陳子俊查得相關動向後，會將進度回報給游，再由游轉傳至群組，並認為「回報給王、闕是理所當然的事」。不過，王大陸與闕沐軒均否認曾指示查詢或要求回報個資。王大陸強調，自己僅協助成立群組，讓女友與游翔閔聯絡，後續並未參與任何查詢或討債行為；闕沐軒則表示，加入群組只是希望確認潘男是否出獄、何時能償還遭詐騙的400萬元，從未要求向潘男家屬討錢。辯護律師指出，本案所有個資均由陳子俊提供，游翔閔再轉傳至群組，王、闕2人從未主動下達任何指示，也未要求查出潘男或其家屬的個人資料，雙方間不存在違反《個資法》的犯意聯絡。此外，闕沐軒過去曾與潘男就民事賠償達成240萬元和解，但對方始終未履約，後續協商破局；闕女一度願意補償潘男16萬元損害賠償，並希望自對方積欠款項中扣除，未獲接受。另名認罪共犯游翔閔、陳子俊則分別表示僅出於協助朋友、確認債務處理意願，未從中獲利，且已與被害人達成和解，請求法院從輕量刑。合議庭審理後諭知辯論終結，並訂於今年4月22日上午11時宣判，另名共犯劉居榮所涉案情，將於本週稍晚另行開庭後辯結。