▲萬芳最近開啟《Everyday Sunday 每天都是星期天》演唱會巡演，在台北場上，她突然跟觀眾分享在演出前兩天，曾經摔倒的事。（圖／Legacy Taipei、原點概念提供）

歌手萬芳剛結束台北演唱會，卻驚爆演出前兩天不慎滑倒重摔，當下腦袋一片空白，她感嘆：「無常總在日常中，幸好人沒有不見。」平安無事，只是虛驚一場。本週末24日她將移師台中Legacy接力開唱，月底再到高雄，邀請中南部歌迷一同感受「壯女們」的溫柔力量。萬芳日前在台北場《Everyday Sunday 每天都是星期天》演唱會，首度鬆口提到開演前夕的驚險插曲。她表示，在開唱前兩天不慎滑倒，摔倒的當下腦袋一片空白，心中閃過的第一個念頭竟是：「好險人沒有就這樣不見了。」意外讓她驚覺生命與死亡其實靠得很近，加上近期音樂圈好友離世，讓她深刻體會到無常往往就潛藏在日常之中。萬芳表示，希望藉由這次演出，將平安與祝福送給每一位到場的歌迷，也更珍惜與朋友相聚的時光。此次巡演萬芳攜手全女子編制的「壯女們」樂團，有驚人音樂張力。除了經典情歌〈猜心〉勾起回憶殺，最大驚喜莫過於台語神曲〈追追追〉的改編。萬芳一改招牌的溫柔呢喃，融合佛朗明哥吉他與大提琴，以充滿爆發力的唱功展現女性覺醒的強悍，讓全場熱血沸騰。此外，〈愛情限時批〉也被改編成輕柔的三拍草地曲風。演唱會現場周邊，有專屬的壯女貼紙包，還有即時聊天室與歌迷互動。隨著台北站圓滿落幕，萬芳宣布全新單曲〈Everyday Sunday〉MV已同步上線，並將於1月24日在台中、1月31日在高雄Legacy繼續巡演。