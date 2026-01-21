我是廣告 請繼續往下閱讀

▲嚴正嵐（左）和侯彥西劇中飾演夫妻。（圖／記者吳翊緁攝）

▲侯彥西（左2）常在片場開玩笑，把導演葉天倫（左1）搞生氣。（圖／吳翊緁攝）

▲柯素雲超齡演出，還戴白色假髮，但平時她都騎機車上下班。（圖／吳翊緁攝）

夏靖庭、嚴正嵐、柯素雲、侯彥西和導演葉天倫今（21）日出席《大愛街二巷》記者會，葉天倫一直說侯彥西很皮，他自爆在片場會跟柯素雲十指緊扣，而侯彥西私下跟媽媽感情很好，還會拍媽媽屁股，36歲的她目前已經有穩定交往的小女友，只是沒有結婚打算。侯彥西在片場是連導演葉天倫都認證的皮，他自認很愛逗姐姐們開心，還會在片場一直想跟演阿嬤的柯素雲十指緊扣，柯素雲都會說，「不要啦！我是阿嬤欸。」結果侯彥西回她，「我可以當阿公。」嚴正嵐、夏靖庭和柯素雲都有子女，唯獨侯彥西還單身，他說自己人生藍圖中沒有生小孩這件事，「我自己就是一個小孩，我會先跟另一半說不想生。」旁人虧是不是會怕媽媽太辛苦，侯彥西說，「我跟我媽感情很好欸！我還會打她屁股。」把眾人嚇了一跳。侯彥西老家在台中，大學北上讀書後，和家裡長達4、5年顯少聯絡，他認為這個距離也讓家裡的關係變得更好，「我還會跟我媽玩摔角，抱一抱假裝摔她。」至於跟爸爸則是比較像朋友，還會拍爸爸的肚子。侯彥西和小4歲女友穩定交往3年，兩人有共識不生小孩，女生原本很想結婚，但侯彥西也很直白跟對方說自己的想法，久而久之，女友變得也沒那麼想結婚，過年也會到雙方家中拜年，侯彥西自嘲，「還是要建立好形象！」至於要包多少紅包給媽媽？侯彥西說，「我都看哥哥欸，我要包比哥哥少！」