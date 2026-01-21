我是廣告 請繼續往下閱讀

▲5566於2002年1月21日正式出道，今日成軍24週年。（圖／通達量能文体提供）

5566成軍24週年回歸！孫協志預告：演唱會有機會

▲5566（如圖）各自發展多年，因節目《飢餓遊戲》再度合體。（圖／通達量能文体提供）

孫協志預告5566演唱會、節目！吐心聲：很快樂的事

「亞洲天團」5566於2002年1月21日正式出道，今（21）日成軍24週年日子，宣布重啟社群平台IG、臉書，成員孫協志、王仁甫、許孟哲與彭小刀接連感性對年輕時的自己喊話，彼此互開玩笑、打鬧，互動宛如回到當年，孫協志也埋下伏筆表示：「如果有機會，5566 可以一起再做些什麼，不管是演唱會、新節目，或是音樂作品，對我們來說，都會是一件很快樂的事！」回首24年的旅程，孫協志感性地對年輕時的自己喊話：「你們幹得好！你們真的很努力，當年在成軍發表會立下的承諾與目標，後來都實現了，我們一起闖出了很棒的成績。」王仁甫被問到若能穿越時空，想對年輕的5566說什麼？他幽默表示：「趕快成立YouTube頻道！」直言團員私下實在太好笑，很多精彩瞬間沒有被記錄下來，至今仍覺得可惜。談及深厚情誼，孫協志、王仁甫坦言，真正意識到「5566是一輩子」的時刻，是在各自發展多年後，因節目《飢餓遊戲》再度合體，第一次錄影時，無論是接話節奏或猜測彼此心思的默契，彷彿大家從未分開過，這種根深蒂固的熟悉感，團員間早已成為生命中如家人般的存在。許孟哲也分享心情：「沒想到一踏進這個圈子就過了24年。只要繼續抱持初衷，自己先享受，才能把快樂帶給觀眾。」孫協志埋下伏筆預告重大驚喜，「如果有機會，5566可以一起再做些什麼，不管是演唱會、新節目，或是音樂作品，對我們來說，都會是一件很快樂的事。」