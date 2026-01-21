我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市議會今(21)日進行營養午餐專案報告，市議員李中針對「免費實施經費與補助標準」提出強烈建言。李中強調，在12年國民教育體系下，政府對孩子的照顧不應有差別待遇，要求市府將免費午餐政策全面納入公私立高中職及所有私立國中小學，並將每餐經費提升至70元，以確保學生「吃得飽也吃得好」。李中指出，營養午餐免費政策屬於社會福利的一環，既然目前實施12年國教，所有符合國民教育的就學孩子都應受惠。他認為，若補助對象排除私立學校或高中職學生，難免給人「為德不卒」之感，市府應一視同仁，擴大補助覆蓋率。除補助對象外，李中也高度關心午餐品質。他提到，同為六都的桃園市已規劃將午餐經費調高至每人每餐70元，台中市應積極比照辦理。他要求市府未來應以每餐70元為標準進行規劃，避免因實施免費政策而稀釋食材品質，守護學生的健康與發育。