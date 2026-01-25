因美國總統川普日前考慮併吞格陵蘭，讓國際情勢出現動盪，全球避險情緒高漲，貴金屬黃金和白銀的價格高漲，其中白銀價格首度突破每盎司100美元（約新台幣3139元）大關，白銀飆漲，不僅讓中國、香港、馬來西亞等地出現銀條搶購潮，有高雄銀樓老闆告訴《NOWNEWS》記者，高雄日前也有大批民眾排隊，等著要買銀條，只要買到一條，賣掉可賺至少8000元。
銀價為何飆漲？跟川普有關
美國總統川普日前考慮接管格陵蘭，甚至不惜對歐洲祭出關稅戰，可能掀起美國與歐洲之間的貿易戰，引發不少人將資金投入避險產品，像是黃金、白銀等貴金屬，雖然川普已經稍微收斂關稅威脅，並暗示格陵蘭情況有望達成協議，但白銀價格還是在美東時間23日突破每盎司100美元（約新台幣3139元）大關，延續延續2025年全年147％的驚人漲勢，其中因為投資人買盤不斷湧入，讓市場供貨吃緊，這種具備貴金屬和工業金屬的商品，價格因此出現快速走高。
根據香港《南華早報》日前報導，因為地緣政治和經濟不確定性，投資者紛紛湧進避險資產，加上黃金價格在每盎司4660美元到4690美元高點（約新台幣14.6萬元到14.7萬元）間，讓白銀成為更好入手的投資產品，白銀也跟著水漲船高。
白銀相對好入手 國內外湧現銀條搶購潮
報導也指出，馬來西亞近期銀條、銀錠和銀幣越來越難買到，馬來西亞白銀經銷商Azizul Asyray Noorza透露，有客戶一次購入40公斤白銀，花費60.3萬令吉（約新台幣472萬元），吉隆坡珠寶店Abdul Razak Gold House總經理Mohd Razalie Abdul Rasul也表示，公司庫存的1公斤銀條在周末通通賣光，甚至有買家拿黃金來兌換成銀條。位於香港上環的利昌金行，19日實施每人限購5條銀條，銀條、銀粒還是在開店1小時內全數售罄，還有超過40人在早上7點就聚集在店門口，等候店家開門。
不只國外出現銀條搶購潮，高雄專門經營貴金屬買賣的店家，也在19日販售每條1公斤的白銀，限量100條，每人限購2條，一早就出現滿滿排隊人潮，高雄銀樓老闆告訴《NOWNEWS》記者，該店一條銀條售價約是10萬9000多元，有人買完立刻到網路上喊價11萬8000元，一條至少賺8000元，還有人沒買到，直接在現場吵起來。不過銀樓老闆也提醒，白銀價格波動大，流通性也沒有黃金好，購買前最好想清楚。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
