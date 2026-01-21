我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年澳洲網球公開賽女雙賽場傳來捷報。台灣網球一姐謝淑薇今（21）日在女雙首輪與拉脫維亞名將「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）再度搭擋。身為賽會第3種子的「台拉聯軍」，展現強大的宰制力，最終以7：5、6：2擊退跨國組合柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）、蓋德茨基（Olivia Gadecki），順利挺進32強。謝淑薇與奧絲塔朋科本季重新合拍，年初便在布里斯本強勢奪冠。然而，奧絲塔朋科先前在阿德雷得女單賽事受傷，導致雙打一度退賽，引發球迷憂心。所幸經過一週的調整，「O妹」在澳網回歸後狀態神勇，昨日女單開胡後，今日與謝淑薇在雙打賽場也展現絕佳默契。首盤比賽雙方陷入拉鋸，謝淑薇發揮招牌的截擊，與奧絲塔朋科底線的重砲火力相輔相成。兩人雖然一度遭到對手頑強抵抗，但在關鍵第11局完成致命破發，以7：5先下一城。次盤「台拉聯軍」更是乘勝追擊，兩度破掉對方發球局，最終僅耗時1小時24分鐘便直落二取勝，展現種子組合的實力。謝淑薇目前已連續兩年闖進澳網女雙決賽，並在2024年攜手梅騰絲（Elise Mertens）奪冠，去年則是與奧絲塔朋科一起奪下亞軍。下一輪，「台拉聯軍」將對陣塞爾維亞達尼洛維琪（Olga Danilovic）與奧地利波塔波娃（Anastasia Potapova）的跨國組合，力爭16強門票，同時力拚連續3年闖入澳網決賽。除了謝淑薇與奧絲塔朋科，本屆澳網賽場上還有另外兩組女雙，分別是詹皓晴與中國金花蔣欣玗聯手，以第14種子身分出擊；以及吳芳嫺與日本好手穗積繪莉合組「日台聯軍」。男雙賽場則由何承叡孤軍奮戰，他再度攜手老搭檔、德國重砲耶本斯（Hendrik Jebens）。