▲蔣介石在日記中嫌惡毛福梅的情緒，透過字句表露無遺。（圖／蔣中正日記抄本，翻攝國史館檔案史料文物查詢系統，經AI後製）





▲蔣介石在日記中曾說，娶毛福梅是「家庭逆境的開端。」（圖／蔣中正日記抄本，翻攝國史館檔案史料文物查詢系統，經AI後製）

蔣介石與宋美齡鶼鰈情深的佳話世人皆知，但其實宋美齡並非蔣介石第一任妻子。早在1901年，年僅14歲的蔣介石，在母親安排下，迎娶了鄰村、年長他5歲的毛福梅。這段包辦婚姻從一開始便顯得格格不入，地方流傳，當年仍未脫稚氣的蔣介石，新婚之夜竟讓毛福梅獨坐新房，自己卻跑回母親床上睡覺，夫妻關係自此疏離。隨著離開家鄉、投入留學與革命行列，蔣介石的人生軌跡出現巨大轉折，也逐漸與家庭拉開距離。離鄉後的他彷彿脫胎換骨，對毛福梅愈發冷淡，對母親安排的這樁婚姻更是心生厭惡。不過，在家族之中，蔣母始終力挺毛福梅，對這位媳婦極為疼愛，也成為母子之間衝突的重要根源。相關研究指出，蔣介石長年刻意不回老家奉化，其中一個原因正是為了躲避毛福梅。直到某年暑假，在母親堅持下，蔣介石才短暫返鄉過夜，而正是這一夜，日後的蔣經國因此誕生。1919年4月，毛福梅帶著蔣經國前往上海探望蔣介石，試圖修補家庭關係，卻未能如願。蔣介石在日記中寫下：。夫妻情感未見改善，反而更加惡化。1921年4月，蔣介石已動了離異念頭，並在日記中直言：。換句話說，蔣介石看到毛福梅就火大。相關記載指出，蔣介石曾因情緒失控，將毛福梅母子趕出奉化故居豐鎬房，但在母親袒護下又被接回。其後，每當見到毛福梅與蔣經國母子同時出現，蔣介石情緒便徹底失控，最終演變成肢體衝突。這段婚姻也讓一向孝順蔣介石不禁責怪母親。1921年4月19日，他在日記裡罕見嚴詞批評：。這段文字，被視為蔣介石日記中極為少見、情緒最為激烈的一次。1921年6月14日，蔣介石母親病逝；同年11月28日，蔣介石召集親族商議離婚事宜，但久議不決，最終在他大發脾氣後才獲得同意，條件則是「離婚不離家」。自此，蔣介石與毛福梅雖然名分已斷，但毛福梅仍持續居住在蔣家奉化的豐鎬房內。面對有名無分的婚姻，蔣介石知道，毛福梅沒有對不起她，1921年5月有這麼一段：。意在檢討自己對待毛氏，是太過分了點。