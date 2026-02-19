一代強人蔣介石，28歲開始寫日記，期間共57年不間斷。他的日記不但是海內外史學家研究的重要標的，性格與私生活更是一覽無遺。國史館自2026年1月1日起開放供民眾閱覽，《NOWNEWS今日新聞》爬梳蔣介石日記，帶讀者重新認識蔣介石生命當中，最重要的四個女人。
蔣介石與宋美齡鶼鰈情深的佳話世人皆知，但其實宋美齡並非蔣介石第一任妻子。早在1901年，年僅14歲的蔣介石，在母親安排下，迎娶了鄰村、年長他5歲的毛福梅。這段包辦婚姻從一開始便顯得格格不入，地方流傳，當年仍未脫稚氣的蔣介石，新婚之夜竟讓毛福梅獨坐新房，自己卻跑回母親床上睡覺，夫妻關係自此疏離。
隨著離開家鄉、投入留學與革命行列，蔣介石的人生軌跡出現巨大轉折，也逐漸與家庭拉開距離。離鄉後的他彷彿脫胎換骨，對毛福梅愈發冷淡，對母親安排的這樁婚姻更是心生厭惡。
不過，在家族之中，蔣母始終力挺毛福梅，對這位媳婦極為疼愛，也成為母子之間衝突的重要根源。相關研究指出，蔣介石長年刻意不回老家奉化，其中一個原因正是為了躲避毛福梅。直到某年暑假，在母親堅持下，蔣介石才短暫返鄉過夜，而正是這一夜，日後的蔣經國因此誕生。
看到毛福梅就火大 蔣還罵母老糊塗
1919年4月，毛福梅帶著蔣經國前往上海探望蔣介石，試圖修補家庭關係，卻未能如願。蔣介石在日記中寫下：「家庭之事，不能稍如我意，實所痛心」。夫妻情感未見改善，反而更加惡化。1921年4月，蔣介石已動了離異念頭，並在日記中直言：「經國母子不遵教回家，見其母之人影足音，刺激暴發，嫌惡之情不可制止」。換句話說，蔣介石看到毛福梅就火大。
相關記載指出，蔣介石曾因情緒失控，將毛福梅母子趕出奉化故居豐鎬房，但在母親袒護下又被接回。其後，每當見到毛福梅與蔣經國母子同時出現，蔣介石情緒便徹底失控，最終演變成肢體衝突。
這段婚姻也讓一向孝順蔣介石不禁責怪母親。1921年4月19日，他在日記裡罕見嚴詞批評：「母親老悖，一至於此，不僅害我一身痛苦，而且阻我一身事業」。這段文字，被視為蔣介石日記中極為少見、情緒最為激烈的一次。
1921年6月14日，蔣介石母親病逝；同年11月28日，蔣介石召集親族商議離婚事宜，但久議不決，最終在他大發脾氣後才獲得同意，條件則是「離婚不離家」。自此，蔣介石與毛福梅雖然名分已斷，但毛福梅仍持續居住在蔣家奉化的豐鎬房內。
面對有名無分的婚姻，蔣介石知道，毛福梅沒有對不起她，1921年5月有這麼一段：「我待毛氏已甚，自知非禮」 。意在檢討自己對待毛氏，是太過分了點。
